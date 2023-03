Instytucje kultury zapraszają do podzielenia się archiwalnymi zdjęciami elbląskiej starówki. Na wiosnę planowana jest wystawa, która pokaże zarówno dawny Elbląg, jak i osobiste historie jego mieszkańców.

- Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wspólnie z Centrum Sztuki Galerią EL rozpoczynają zbiórkę fotografii Starego Miasta w Elblągu - podaje na swojej stronie Galeria EL. W akcję zaangażowane jest też Muzeum Archeologiczno-Historyczne. - Interesują nas obrazy związane z odbudową starówki, ale także zdjęcia mieszkanek i mieszkańców, turystek i turystów na tle Starego (nowego) Miasta, jednym słowem wszystko to, co dotyczy retrowersji - informują instytucje kultury. Nadadzą się fotografie, slajdy, pocztówki, wideo, które zostaną zeskanowane przez organizatorów.

Zebrane materiały mają też posłużyć grupie "turystyczno-kuratorsko-zabawowej" Turnus (Kamila Falęcka, Marcelina Gorczyńska i Michalina Sobieraj) do stworzenia "foto obiektu" pokazującego odbudowę z różnych perspektyw, przez pryzmat wspomnień i osobistych historii. Jak się dowiedzieliśmy, planowany foto obiekt to wielkoformatowa praca, która przedstawiać będzie wyobrażoną kamienicę złożoną z nadesłanych zdjęć wydrukowanych na tkaninach oraz wyobrażeń na temat retrowersyjnego budynku.

Turnus, jak czytamy na stronie inicjatywy, powstał m. in. "z myślą o współdziałaniu i zabawie. Naszym głównym celem jest zrzeszanie młodych twórców i dawanie im możliwości zaprezentowania swoich prac w komfortowych i przyjaznych warunkach. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że podoba nam się to, co robią. Na naszych wydarzeniach nikt nie musi się wstydzić i ograniczać, można tu zrobić wszystko, na co miało się kiedykolwiek ochotę". Ostatnio grupa zrealizowała wystawę plenerową Uczta 2023 w Warszawie. Nie trzeba dodawać, że im więcej zdjęć zostanie udostępnionych, tym lepiej dla efektu końcowego.

- Zapraszamy do przesyłania zdjęć elbląskiej starówki, które zostaną zaprezentowane podczas majowej wystawy na temat retrowersji w Galerii EL - napisały członkinie grupy Turnus. - Z nadesłanych materiałów powstanie wielkoformatowy foto obiekt z tkaniny i będzie nam niezmiernie miło stworzyć go z jak największej liczby elbląskich fotografii. Nie możemy się już doczekać! Zapraszamy, uściski!

Wspomniana wystawa planowana jest na maj.

- Szukamy fotografii, wideo, pocztówek, które zostały wykonane na elbląskiej starówce. Interesują nas zarówno powojenne ujęcia ruin, ale także te pokazujące odbudowę. Szukamy widoków budujących się kamienic i ulic oraz zdjęć mieszkańców i mieszkanek na tle starego miasta, jak pracują, odpoczywają np. w Cafe Carillon, czy spacerują. Interesują nas też ujęcia mieszkań z odbudowanych kamienic z lat 90. i przełomu wieku - podają organizatorzy.

Zdjęcia można zgłaszać przez formularz, 17 i 18 marca zostanie też przygotowane stanowisko, gdzie będzie można zeskanować analogowe fotografie (miejsce zostanie dopiero wskazane). Zbieranie zdjęć potrwa do 31 marca. Regulamin inicjatywy jest tutaj.