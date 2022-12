Zgłoś dziecko do udziału w konkursie wokalnym

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wokalnym „Zimowe Melodie”. Konkurs odbędzie się 14 stycznia.

Organizatorzy konkursu przewidują 4 kategorie:

Kat. I soliści 7-10 lat

Kat. II soliści 11-14 lat

Kat. III soliści 15 lat i powyżej (bez ograniczeń wiekowych)

Kat. IV zespoły od 11 lat – OPEN (bez ograniczeń wiekowych)

Wcześniejsze edycje konkursu cieszyły się ogromną popularnością, skupiając uczestników m.in. z Tolkmicka, Suchacza, Milejewa, Braniewa, Pasłęka, Młynar, Olsztyna, Błudowa, Nowakowa, Frombork czy Gronowa Elbląskiego.

W tegorocznej edycji wykonawców oceniać będzie jury w składzie:

Gracjan Kalandyk – wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów, producent, kompozytor. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, debiutował albumem „Dwa Słowa”, który został wydany nakładem wytwórni Universal Music Polska. Album nagrywany był w warszawskim studiu NEXTPOP Songwriters’ Label, a jego produkcją zajął się Robert Amirian. Jest uczestnikiem i jednym z najbardziej zapamiętanych artystów IV edycji programu X Factor oraz finalistą V edycji programu The Voice of Poland, gdzie pod skrzydłami Justyny Steczkowskiej zajął III miejsce. Następnie zagrał wiele koncertów akustycznych w całej Polsce. Ma za sobą również kilka koncertów, na których wystąpił wspólnie m. in. z zespołem Dżem, Markiem Piekarczykiem i TSA oraz Justyną Steczkowską.

Maja Panicz – trenerka wokalna i specjalistka pracy głosem, współtworząca Studio Artystyczne „Szalone Małolaty”. Aktorka dubbingowa, choreograf, pedagog, w swojej pracy bazuje głównie na mieszanych technikach wokalnych z naciskiem na instrumentalne traktowanie głosu. Reżyserka koncertów, konferansjerka, laureatka wielu prestiżowych nagród zarówno jako wokalistka jak i instruktorka śpiewu.

Mariusz Betler – gitarzysta, były uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. W jego sercu gra przede wszystkim punk i rock n roll. Był gitarzystą znanych elbląskich zespołów takich jak Barykada, Something, Acid Trip czy Asteria. Bardzo chętnie współpracuje z elbląskimi muzykami, o czym świadczyć może fakt, że był członkiem Elbląskie Kooperatywy Kulturalnej, która wydała płytę ELkontenci oraz uczestniczył w projekcie wydania albumu „Barykada” z utworami powstańczymi w rockowej aranżacji.

Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie utworu o tematyce zimowej, świątecznej lub związanej z „domowym ogniskiem” (w dowolnym języku). Na zgłoszenia czekamy do 6 stycznia. Po więcej informacji zapraszamy na media społecznościowe lub stronę internetową M-GOK w Tolkmicku.

Koordynatorem konkursu jest Anita Sienicka. Zgłoszenia i kontakt pod adresem: zimowe.melodie@gmail.com

Regulamin konkursu znajduje stronie.