Zmiana godzin otwarcia kasy CSE Światowid

CSE „Światowid” informuje, że jeszcze tylko dzisiaj i jutro, tj. w poniedziałek 16 marca i we wtorek 17 marca, kasa Centrum otwarta jest w godzinach od 10 do 18.

Od środy 18 marca do piątku 20 marca kasa będzie czynna od 13:00 do 17:00. We wskazanych powyżej dniach i godzinach kasa będzie dokonywać zwrotów pieniędzy za bilety zakupione i opłacone przez Państwa gotówką na wydarzenia kulturalne organizowane przez CSE „Światowid”, takie jak seanse filmowe w Kinie Światowid czy koncerty muzyczne.

Z kolei osoby, które bilety nabyły drogą elektroniczną, mogą liczyć na to, że w taki sam sposób dokonają zwrotu biletów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 55 611 20 76.

Od soboty 21 marca kasa będzie zamknięta do odwołania. Wszystkie osoby, które do 21 marca nie zdołają dokonać zwrotów, będą mogły skorzystać z takiej możliwości w momencie, kiedy Centrum powróci do normalnego funkcjonowania, o czym będziemy informować w osobnych komunikatach.