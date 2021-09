Zostań zwiadowcą!

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj z okazji premiery 16. tomu „Zwiadowców” Johna Flanagana zaprasza młodzież na warsztaty zwiadowcze z harcerzami, które odbędą się w sobotę, 25 września, w godz. 10-14 na dziedzińcu biblioteki.

Warsztaty zwiadowcze to świetna okazja do poznania losów bohaterów książki Johna Flanagana „Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu”. Każdy uczestnik będzie mógł przejść szkolenie na zwiadowcę, takie jak przechodził w książce Will i zdobyć umiejętności z zakresu terenoznawstwa, kamuflażu, pierwszej pomocy, sportu. Uczestnicy będą mieli okazję wykonać pod okiem harcerskich instruktorów zadania: rozstawianie namiotu z pałatek, strzelanie z łuku, wyznaczanie azymutów, szyfrowanie wiadomości i wiele innych – a wszystko to na specjalnie wyznaczonych stoiskach. Zapraszamy każdego, kto nie boi się wyzwań!

Zajęcia będą realizowane we współpracy z harcerzami z ZHP Hufiec Elbląg – Szczep "Bukowina".

Można przyjść w najwygodniejszej dla siebie porze.

Miejsce: dziedziniec Biblioteki Elbląskiej, ul. św. Ducha 3-7.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

ul. Zamkowa 1

tel.: (55) 625 60 23

e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl