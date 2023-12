- Nic nie jest wieczne i chcielibyśmy, żeby kiedyś przyszłe pokolenia miały szansę zobaczyć, jak w przeszłości Żuławy wyglądały, jak my je widzieliśmy i czym dla nas były - wyznała Monika Przypek na wczorajszym (7 grudnia) wernisażu wystawy „Żuławy, o czym szumią wierzby”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zobacz zdjęcia.

Wczoraj (7 grudnia) Klub Fotograficzny działający przy elbląskim PTTK miał okazję zaprezentować efekt swojej całorocznej pracy nad projektem „Żuławy, o czym szumią wierzby”.

- Stworzyliśmy wystawę, żeby utrwalić to, co w Żuławach najpiękniejsze - mówiła prezeska Klubu Fotograficznego PTTK, Monika Przypek. - Z czasem wierzby wyschną, mosty się zawalą, ale pamięć po nich pozostanie. Nic nie jest wieczne i chcielibyśmy, żeby kiedyś przyszłe pokolenia miały szansę zobaczyć, jak w przeszłości Żuławy wyglądały, jak my je widzieliśmy i czym dla nas były.

- Chcemy zachować na zdjęciach to, co jeszcze zostało, między innymi domy podcieniowe - przyznała Bożena Giorewa, jedna z autorek zdjęć. - Dzięki temu projektowi, udało mi się odkryć nowe miejsca, jeszcze bardziej poznać Żuławy, świetnie się przy tym bawiłam.

Pomysł pojawił się rok wcześniej i tyle czasu członkowie klubu potrzebowali na jego realizację.

- Stwierdziliśmy, że pokażemy Żuławy w czterech porach roku, to jak się zmieniają, bo to ważny dla nas teren, bliski naszym sercom - wyznała Monika Przypek. - Chcemy przyciągnąć ludzi do Żuław. To nie jest popularny teren, a bardzo piękny, mający wiele do zaoferowania.

Fot. Mikołaj Sobczak

Żuławy są bardzo ważnym elementem regionalnej tożsamości mieszkańców, dlatego klubowicze chętnie wzięli udział w projekcie.

- Autorzy tej wystawy kształtują żuławski regionalizm, a to nie jest takie proste - powiedział Leszek Marcinkowski, prezes PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. - Zdjęcia wpisują się w te trendy, w to dziedzictwo niematerialne i materialne, jak domy podcieniowe czy cmentarze mennonickie. To jest właśnie spuścizna, która została na tych terenach, bo Żuławy to jest taka nieogarnięta kraina, to taki kraj na wodzie.

W projekcie wzięło udział siedmioro członków klubu, jednak do efektu przyczynili się wszyscy klubowicze, pomagając w ich obróbce i ostatecznym wyborze. Każde zdjęcie opatrzone jest krótką notką z nazwiskiem autora oraz miejscem wykonania fotografii.

- Wejście jest bezpłatne, myślę, że do świąt wystawa spokojnie tu będzie, więc na pewno każdy chętny znajdzie czas, by ją zobaczyć - zapewniła prezeska.

Klub nie robi sobie przerwy i już planuje kolejny roczny projekt.

- Chcielibyśmy zaprezentować zdjęcia wszystkich parków w Elblągu, również pokazać, jak zmieniają się wraz z porami roku - wyznała Monika Przypek.

Autorami wystawy są: Nina Piechowiak, Roman Gagjew, Bożena Giorewa, Marcin Mełus, Magdalena Adamowska, Janusz Piotrowski i Maria Skórko.