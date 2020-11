Życie psa na balkonie na poniedziałkowej Scenie przy stoliku

Teatr im. Aleksandra Sewruka wspólnie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym zapraszają na kolejne spotkanie Sceny przy stoliku.

Do czego może doprowadzić dyskusja pomiędzy ojcem alkoholikiem a synem nieudacznikiem?

Życie psa na balkonie to obraz naiwności pokoleniowej, o którą ocieramy się każdego dnia. To rozmowa, która udowadnia, że nieustannie tkwimy w błędnym przeświadczeniu o właściwości własnych ideałów i własnej rzeczywistości. W końcu to opowieść o mieszkaniu zduszonym w smrodzie pustych butelek po wódce, przykrytym stosem ulotek, w którym tylko jedne drzwi pozostają szczelnie zamknięte.

Co kryje się za tymi drzwiami i czy istnieje odpowiedni moment, by je otworzyć? Tomasz Górski, który obiecał, że odwiedzi w poniedziałek nasz teatr, w skali 1:1 pokazał, jak relacje między dziećmi i rodzicami potrafią zniszczyć życie. Ale jednocześnie podpowiada, jak w najgorszych momentach je naprawić.

Tekst przeczytają: Beata Przewłocka, Lesław Ostaszkiewicz i Mikołaj Ostrowski

Poniedziałek, 9 listopada, g. 18, Duża Scena, wstęp: 5 zł (bilety dostępne w Kasie i na stronie Teatru www.teatr.elblag.pl)

Pamiętajmy o aktualnych wymogach sanitarnych (limit miejsc na widowni do 25%, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu i zakrycie ust i nosa).