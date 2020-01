Wiele się zmieni na Grochowskiej

- Mieszkam tu 14 lat, a nadal wychodzimy z budynku prosto na ulicę. Nie mamy chodnika, po ciemku strach puszczać dzieci do szkoły – mówi jedna z mieszkanek ul. Grochowskiej. Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców: ulica zostanie oświetlona w tym roku, w przyszłym ma rozpocząć się modernizacja jej nawierzchni.

Mieszkańcy budynków przy ul. Grochowskiej 35-36 zwrócili się do naszej redakcji z interwencją w sprawie bezpieczeństwa w tej części miasta. - Wychodzimy z budynku wprost pod nadjeżdżające samochody. Tędy kierowcy często skracają sobie drogę, szczególnie gdy na Warszawskiej jest korek lub odbywają się imprezy. Strach puszczać dzieci do szkoły, gdy jest ciemno, bo nie ma tutaj chodnika. Muszą iść do „ósemki” po ulicy – opowiada jedna z mieszkanek budynku przy ul. Grochowskiej 35.

Wczoraj Urząd Miejski poinformował, że w najbliższym czasie na ul. Grochowskiej - na odcinku od ul. Strażniczej do Warszawskiej i odcinku przy budynkach 40-47 zostanie zamontowane oświetlenie. Ma być gotowe do 15 maja.

Znak nakazuje kierowcom jadącym ul. Grochowską ostrożność (Fot. Anna Dembińska)

To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców tej ulicy. W przyszłym roku ma się rozpocząć modernizacja nawierzchni Grochowskiej. Według dokumentacji projektowej, którą dysponuje ratusz, zakres prac ma objąć wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażniczą, w kierunku budynków Grochowska 35, 36 do Grochowskiej 46.

- Dokumentacja obejmuje także wykonanie nowych chodników, w tym przy budynkach Grochowska 35, 36 oraz nowych miejsc postojowych. Na odcinku Grochowska 46 – Grochowska 40 powstanie odcinek kanalizacji deszczowej – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Roboty drogowe planowane są od roku 2021, zaczynając od odcinka Grochowska 40-46. Ich realizacja i kontynuacja uzależniona będzie od możliwości finansowych miasta w latach kolejnych.