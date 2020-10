Anton Kolosov chce być prezesem Olimpii

Legenda Olimpii Elbląg Anton Kolosov zgłosił swoją kandydaturę na prezesa Olimpii Elbląg. Walne Zebranie Wyborcze odbędzie się 21 października.

Jeszcze wczoraj (10 października) strzelił bramkę Huraganowi Morąg w barwach Concordii Elbląg. Dziś (11 października) potwierdziliśmy u byłego napastnika Olimpii złożenie swojej kandydatury na prezesa ZKS Olimpia Elbląg.

Anton Kolosov do Olimpii trafił na wiosnę 2008 r. z ukraińskiego FPK Ołeksandrija. Ówczesny trener Olimpii Tomasz Wichniarek zdecydował się zabrać Antona Kolosova na towarzyski turniej do Kętrzyna. Tam Olimpijczycy wygrali 1:0 z gospodarzem Granicą Kętrzyn i przegrali 1:2 z walczącą o awans do Ekstraklasy Lechią Gdańsk. Olimpia z gdańskim zespołem jednak prowadziła: "W 35. min. prawą stroną popędził Wróblewski, zacentrował w pole karne, tam niezbyt fortunnie interweniowali obrońcy Lechii, piłka trafiła do zamykającego akcję Ukraińca Antona Kolosova, a ten mocnym strzałem z woleja pod poprzeczkę nie dał szans Pawłowi Kapsie" – tak opisywaliśmy pierwsze trafienie przyszłej legendy. W oficjalnym meczu Anton Kolosov w żółto-biało-niebieskich barwach zadebiutował w meczu z OKS 1945 Olsztyn 30 kwietnia 2008 r., kiedy Olimpijczycy grali jeszcze w III lidze. Już wtedy miał udział przy bramce na 3:0, która w annałach historii zapisano jako samobójczą. Pewną ciekawostką jest fakt, że na wiosnę 2008 r. zagrał w siedmiu meczach i... ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Ten pierwszy sezon zaczął się jednak pechowo: w przedsezonowym sparingu z Rodłem Kwidzyn nowy napastnik żółto-biało-niebieskich doznał kontuzji i na debiut w Elblągu musiał poczekać.

W barwach Olimpii grał prawie nieprzerwanie do 29 września 2018 r., do wyjazdowego remisu 1:1 ze Zniczem Pruszków. Prawie, bo miał pół roku przerwy na występy w... Olimpii 2004 r jesienią 2011 r. Olimpia „bez numeru“ grała wówczas na zapleczu ekstraklasy i niektórzy w klubie wątpili czy to nie za wysokie progi dla ukraińskiego napastnika. Odpowiedział na boisku wiosną 2012 r. strzelając w I lidze trzy bramki.

Olimpię opuścił latem 2018 r. „Dziękuję Olimpii w całości, bo dla mnie Olimpia i Elbląg to coś więcej niż klub i miasto, to mój dom. Tu poznałem dużo fajnych ludzi, którzy nigdy nie odmówili pomocy. Bardzo szkoda, że nie rozegrałem ostatniego pożegnalnego meczu w barwach Olimpii. Zawsze myślałem, że w tym klubie skończę swoją przygodę z piłką. Dziękuję za te wspaniałe lata.“ - taką wypowiedź Antona Kolosova zamieściliśmy w pożegnalnym tekście.

Potem grał w trzecioligowym Huraganie Morąg, a ten spędza spędza „za miedzą“ w Concordii Elbląg. Wczoraj w pomarańczowo - czarnych barwach strzelił gola Huraganowi Morąg.

Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków zaplanowano na 21 października.