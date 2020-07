Co słychać w rezerwach Olimpii?

Czwartoligowe rezerwy Olimpii Elbląg poprowadzi Karol Przybyła, koordynator Akademii Olimpii. Do drużyny dołączyli piłkarze z rocznika 2003 i wyróżniający się zawodnicy z rocznika 2004. Rozgrywki IV ligi rozpoczną się 1 – 2 sierpnia.Zobacz zdjęcia z pierwszego sparingu.

Niecały miesiąc pozostał młodym piłkarzom czwartoligowych rezerw do rozpoczęcia nowego sezonu. Rozgrywki startują 1 – 2 sierpnia. Liga liczyć będzie 18 zespołów. Jej pełny skład poznamy 18 lipca, kiedy odbędzie się baraż pomiędzy Romintą Gołdap i Olimpią Olsztynek mający wyłonić 18. czwartoligowca. 25 lipca żółto-biało-niebiescy zmierzą się w pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski ze zwycięzcą pary Pama Powodowo vs Syrena Młynary z rundy wstępnej.

Nowym trenerem czwartoligowców został Karol Przybyła, który w dalszym ciągu będzie koordynatorem Akademii Olimpii.

- Do drużyny wchodzi praktycznie cały rocznik 2003, który zakończył wiek juniora młodszego oraz kilku wyróżniających się zawodników z rocznika 2004, z którym pracowałem w ubiegłym sezonie – mówił Karol Przybyła, nowy trener drugiej drużyny Olimpii Elbląg.

Młodzież dołączy do zawodników, którzy grali w IV lidze w ubiegłych sezonach. Przygotowania do nowego sezonu już trwają. W połowie lipca jest zaplanowany obóz dochodzeniowy w Elblągu. Podczas przygotowań zespół rozegra kilka sparingów m.in. z Zatoką Braniewo (IV liga warmińsko – mazurska), Powiślem Dzierzgoń (IV liga pomorska).

Wczoraj (2 lipca) żółto-biało-niebiescy na boisku przy ul. Skrzydlatej podejmowali Żuławy Nowy Dwór Gdański (pomorska klasa okręgowa). Podopieczni Karola Przybyły wygrali 3:0, bramki dla gospodarzy strzelali: Kacper Mazurek, Filip Jażwiński i Adrian Szantyr.

- Jeżeli chodzi o realizację założeń taktycznych, dyscypliny taktycznej, to pierwsza połowa była lepsza. W drugiej momentami zrobiła się „piłka juniorska”, za dużo było fantazji. Duży plus dla chłopaków, którzy zagrali w środku obrony. Dawid Wierzba i Łukasz Sarnowski mający doświadczenie z treningów z pierwszym zespołem fajnie poukładali grę. Kilku chłopaków dobrze się zaprezentowało. Dobry prognostyk na przyszłość, zobaczymy jak to się będzie rozwijało – mówił Karol Przybyła.

Olimpia II Elbląg – Żuławy Nowy Dwór Gdański 3:0 (2:0)

Bramki: 1:0 – Mazurek (38. min.), 2:0 – Jażwiński (55. min.), 3:0 – Szantyr (64. min.)

Olimpia II (pierwsza połowa): Lechowid – Wierzba, Sarnowski, Kazimierowski, K. Filipczyk, Czernis, Mazurek, Kottlenga, Winiarski, Zaleski, Kozera.

Olimpia II (druga połowa): Kosowski – Baranowski, Sarnowski, Olewnik, Biel, Łabecki, Szantyr, Kottlenga, Mowczyn, Jażwiński, Gójski

