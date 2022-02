Czas na piłkarską wiosnę

Już jutro (26 lutego) piłkarze Olimpii Elbląg rozpoczną rozgrywki w rundzie wiosennej. Dziś w siedzibie klubu odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono sytuację drużyny.

W przerwie zimowej w pierwszej drużynie Olimpii nie doszło do dużych zmian. Do pierwszoligowej Resovii Rzeszów przeniósł się Klaudiusz Krasa. Klub zrezygnował też z Sebastiana Bartlewskiego, który w rundzie jesiennej nie grał. - Sytuacja zdrowotna w drużynie wygląda tak, że Mateusz Dudek nie jest jeszcze sprawny na 100 proc. i wraca po kontuzji. A tak wszyscy są zdrowi - wyjaśniał Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii Elbląg.

Brak Klaudiusza Krasy niejako wymusza na sztabie szkoleniowym znalezienie miejsca na murawie dla znajdujących się w kadrze drużyny młodzieżowców. Kto jest najbliżej gry? - To będzie rotacja. Nie ma konkretnych piłkarzy, którzy są najbliżej gry. Każdy z młodzieżowców ma być gotowy do gry i rywalizacji. Będziemy wybierać optymalny zespół pod konkretnego rywala - mówił Tomasz Grzegorczyk.

- Moim zdaniem jesteśmy zespołem lepszym, gdyż dłużej jesteśmy razem. Zaczynaliśmy sezon, kiedy znaliśmy się bodajże trzy tygodnie. Od razu weszliśmy na wysokie obroty, jako zespół pokazaliśmy nasze umiejętności i co chcemy grać. Teraz już czas biegnie na naszą korzyść. Te dwa miesiące przepracowaliśmy bardzo mocno i myślę, że jesteśmy cały czas mocnym zespołem. I z tygodnia na tydzień będziemy coraz lepsi - uzupełnił Kamil Wenger, kapitan Olimpii.

Sponsorzy

Kilka dni temu Andrzej Śliwka, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych ujawnił na Twiterze informację o spotkaniu przedstawicieli Olimpii Elbląg z Danielem Obajtkiem, prezesem PKN Orlen.

- Transfery i umowy lubią ciszę, zanim są podpisane. Atutem Olimpii jest stawianie na młodzież i dlatego zostałem zaproszony na spotkanie. Zostało dostrzeżone, że mamy najwięcej wychowanków w kadrze, jeżeli chodzi o ligi centralne; nasz drugi zespół w poprzednich sezonach miał najwięcej punktów w klasyfikacji Pro Junior System na poziomie IV ligi. Myślę, że to jest głównym celem rozmów i tego co się tam działo - ogólnikowo odpowiedział Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg na pytanie, czego dotyczyło spotkanie. - Wypiliśmy kawę, mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, że w Olimpii będzie lepiej.

Ujawniono też, że Olimpia prowadziła rozmowy z Budimexem. Z jakim rezultatem, oficjalnej odpowiedzi nie znamy.

Marzenia o I lidze

Miejsce w strefie barażowej po rundzie jesiennej prowokuje myśli o ewentualnym podjęciu walki o zaplecze ekstraklasy. Kibice pamiętają, jak klub w ostatnich latach podchodził do kwestii awansu.

- Chcemy spróbować zrobić stabilizację finansową w Elblągu i myśleć o wyższych celach. Żeby to się stało, to muszą być środki. Nie będzie środków, to nie będziemy podejmować rękawicy, ponieważ nie chcemy spotkać się z sytuacją, która jest w tym momencie w Bełchatowie. Sportowo walczymy o najwyższe cele, ale muszą za tym iść finanse. W drugiej połowie marca rozpocznie się proces licencyjny. Jeżeli będą pozytywne wyniki na początku, to będziemy składać licencję na grę w I lidze, bo to jest warunek gry w barażach. I będziemy patrzeć jak to się wszystko będzie rozwijać - mówił Paweł Guminiak.

Sprzedaż biletów i karnetów na rundę wiosenną rozpocznie się w najbliższy wtorek.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg