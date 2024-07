Czy Olimpia w końcu wygra przy A8? Piłkarze nie wyszli na trening

Dawno, dawno temu Olimpia Elbląg ponoć potrafiła wygrać na stadionie przy Agrykola. Ostatni raz… w listopadzie 2023 r. z Chojniczanką Chojnice. Minęło zatem osiem miesięcy, ale obecnie mamy nowy sezon i nową drużynę, która w sobotę (27 lipca) stanie przed szansą na przełamanie złej passy w meczu z GKS-em Jastrzębie. Atmosfera w klubie jest gęsta, w czwartek piłkarze nie wyszli na trening, protestując w ten sposób przeciwko zaległościom w wypłatach.

Oczywiście pamiętamy, że Olimpia w bieżącym roku potrafiła wygrać w domowym spotkaniu, ale pojedynek ze Skrą Częstochowa (2:1) odbył się na boisku przy ul. Skrzydlatej. Ostatnie zwycięstwo przy A8 to inna historia i faktycznie zamierzchłe czasy. Przez osiem miesięcy w Olimpii wydarzyło się wiele, ze zmianą trenera włącznie. Po przedsezonowych zapowiedziach trenera Gomułki o barażach, żółto-biało-niebiescy zaczęli igrać z ogniem, tańcząc przy rozpalonym ognisku nasmarowanym benzyną. W roli strażaka zatrudniono trenera Letniowskiego, który ugasił wszelkie pożary i na szczęście Olimpia utrzymała się na poziomie centralnym.

Obecny trener przy A8 jednak nie posiada nadzwyczajnych statystyk, nie potrafił odnieść zwycięstwa. Trener Sebastian Letniowski prowadził żółto-biało-niebieskich w trzech domowych meczach, zdobył dwa punkty po remisach ze Stomilem Olsztyn (1:1) i Hutnikiem Kraków (0:0), przegrał zaś z Polonią Bytom (1:3). Rozumiemy, że celem nadrzędnym pracy Letniowskiego w końcówce poprzedniego sezonu było utrzymanie drugoligowego bytu, obecnie pragnieniem kibiców jest częstszy zastrzyk endorfin.

Przywitanie sezonu w Elblągu

W pierwszej domowej próbie w sezonie 2024/25 czeka zadanie niewątpliwie wymagające. Olimpia zmierzy się z GKS-em Jastrzębie, który wszedł w sezon nie tylko z drzwiami, ale przy okazji z futryną. Rozgromili Hutnika Kraków 5:0 i oczywiście jest liderem Betclic 2. Ligi. Tym samym potwierdza formę z końcówki poprzednich rozgrywek i dobrą pracę Dawida Pędziałka, trenera urodzonego w 1997 roku - najmłodszego w lidze. Swoją drogą wspomniany zadebiutował na ławce trenerskiej drużyny z Jastrzębia 24 lutego 2024 r. w meczu przeciwko… Hutnikowi Kraków (1:1).

Zespół Pędziałka ostatni raz przegrał 6 maja 2024 r. (2:4 z Chojniczanką Chojnice), następnie w trzech ostatnich meczach sezonu 2023/24 odniósł dwa zwycięstwa i remis. W okresie przygotowawczym do kampanii ligowej 2024/25 piłkarze zJastrzębia rozegrali cztery sparingi, dwukrotnie wygrali i dwa mecze zremisowali (remisy: 2:2 z GKS-em Katowice i 0:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, zwycięstwa: 2:0 z LKS-em Goczałkowice i 1:0 z Unią Turzą Śląska). Można dodać, że jednym z asystentów Dawida Pędziałka jest Patryk Szymik, który od czerwca 2022 do grudnia 2023 roku był asystentem Przemysława Gomułki w Olimpii Elbląg.

Czy mecz rozpocznie się opóźnieniem?

Piłkarze Olimpii nie wyszli na czwartkowy (25 lipca) trening ze względu na opóźnienia w płatnościach. Jak podaje Dominik Pasternak ze sport.tvp.pl w artykule: “Piłkarze Olimpii Elbląg nie wyszli na trening. Powodem spore zaległości w wynagrodzeniach” owe zaległości sięgają nawet kilku miesięcy.

- To dopiero pierwsze ostrzeżenie. Jeśli w ciągu kilku dni nie dojdzie do reakcji ze strony władz klubu, zostanie także opóźnione wyjście na najbliższy mecz z GKS-em Jastrzębie. Wiąże się to ze sporymi karami. - czytamy na stronie sport.tvp.pl.

Autor tekstu skontaktował się z prezesem Pawłem Guminiakiem, który tymi słowami odniósł się do sprawy: - Zaległości są spowodowane trudną sytuacją finansową. Otrzymaliśmy mniejsze środki z Pro Junior System niż zakładaliśmy. To zachwiało nasz budżet. Poza tym są też opóźnienia w płatnościach od sponsorów. Wierzę, że uda nam się wyjść na prostą i zaczniemy normalnie funkcjonować. Gdy tylko pojawią się środki, wszystkie zaległości zostaną uregulowane.

Zmiany kadrowe gości

Lato w GKS-ie stosunkowo nie było burzliwe, postawiono na stabilizację i kontynuację pracy wcześniej wspomnianego trenera. W składzie zaszły kosmetyczne zmiany, dołączyło 6 zawodników: Paweł Kucharczyk (Skra Częstochowa), Oskar Paprzycki (Chojniczanka Chojnice), Michał Walczak (Polonia Środa Wielkopolska), Oliwer Jakuć (Ślęza Wrocław), Jan Flak (Wisła Puławy) oraz Szymon Matysek (Ruch Radzionków), odeszło 7 piłkarzy w tym Joao Guilherme, czyli były zawodnik Olimpii Elbląg. Obecnym pracodawcą Portugalczyka jest Chojniczanka Chojnice.

Można przypomnieć, że GKS Jastrzębie jest byłą drużyną Michała Kuczałka, w której kapitan Olimpii występował w sezonie 2021/22. Wówczas najbliższy rywal elblążan musiał pogodzić się ze spadkiem z I ligi. 25 punktów w 34. meczach okazały się niewystarczające i należało zejść o szczebel niżej.

Bilans konfrontacji

Bezpośrednia rywalizacja z GKS-em liczy osiem spotkań. Rywalizacja rozpoczęła się w sezonie 2009/2010. Na kolejne czekaliśmy do kampanii ligowej 2017/18, mistrzowskiej dla GKS-u, zresztą wspominamy znakomity okres w ich historii. Drużynę prowadził Jarosław Skrobacz, który zdołał awansować najpierw z III do II ligi, a następnie do I ligi. W ostatnich dwóch sezonach odnotowano kolejne cztery spotkania.

W ogólnym rozrachunku mamy idealny remis, ale w meczach w Elblągu lepiej spisywał się GKS, który wygrywał trzykrotnie, ale w ostatnim spotkaniu przy A8 wygrała Olimpia 2:1 po bramkach Kozery i Yatsenko, którzy nadal reprezentują żółto-biało-niebieskich.

8 meczów: 4 zwycięstwa Olimpii, 4 zwycięstwa GKS-u; bramki: 10:10

10.10.2009 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 1:3 (samobój)

22.05.2010 r. - GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 1:2 (Rożnik, Ambroziak)

09.09.2017 r. - GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 2:1 (Kurbiel)

07.04.2018 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 0:1

26.10.2022 r. - GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 0:2 (Senkevich, Stasiak)

04.06.2023 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 0:1

02.09.2023 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 2:1 (Kozera, Yatsenko)

17.03.2024 r. - GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 1:2 (Żak, Sangowski)

Olimpia vs. GKS Jastrzębie wyłącznie w Elblągu:

4 mecze: 1 zwycięstwo Olimpii, 3 zwycięstwa GKS-u, bramki: 6:3 dla GKS-u

10.10.2009 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 1:3 (samobój)

07.04.2018 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 0:1

04.06.2023 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 0:1

02.09.2023 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 2:1 (Kozera, Yatsenko)

Transmisja meczu w TVPSPORT.PL

Od początku bieżącego sezonu wyłączne prawa do transmisji meczów Betclic 2. ligi posiada Telewizja Polska. W każdej kolejce na żywo można obejrzeć pięć spotkań. Akurat sobotni mecz Olimpii z GKS Jastrzębie będzie dostępny na stronie internetowej tvpsport.pl.

Spotkania Olimpii w TVP dotychczas pokazywano 36 razy. Żółto-biało-niebiescy wygrywali w jedenastu próbach, trzynaście meczów zremisowali, dwanaście przegrali. W minionym sezonie 2024/25 było 14 transmisji, Olimpia wygrała 4 razy, 6 zremisowała, 4 przegrała. Z owych 14 emisji, aż 8 było z Elbląga (3 wygrane, 3 remisy, 2 przegrane).

Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie w sobotę, 27 lipca, godz. 17. Transmisja na www.tvpsport.pl

