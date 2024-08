Debiutant zagra z nestorem

Jest teoria, że beniaminek w nowej lidze powinien płacić frycowe, bo wyższy poziom, więc łatwo być nie może. Wszystko ewentualnie etapami, ale najpierw adaptacja, czyli pouczające przegrane. Świt Szczecin postanowił stanowczo zaprzeczyć owej teorii i jako absolutny nowicjusz póki co radzi sobie bardzo dobrze. W sobotę (3 sierpnia) jednak mecz z nestorem Betclic II ligi Olimpią Elbląg, która szuka pierwszego kompletu punktów w bieżących rozgrywkach.

Żółto-biało-niebiescy 9 sezon z rzędu występują na poziomie centralnym, w przeszłości grali nawet wyżej, bo na zapleczu Ekstraklasy. Świt Szczecin, powstały w 1952 r., pierwszy raz w historii gra tak wysoko, obecna Betclic II liga jest najwyższym poziomem w dziejach klubu. Awans przypadł po fenomenalnym sezonie w grupie drugiej III ligi. Dominacja pełna, mimo że przeciwnikami były uznane marki m.in.: Elana Toruń, Błękitni Stargard czy Zawisza Bydgoszcz. Zespół z nadodrzańskiej dzielnicy Skolwin zapewnił awans na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

Świt występował w III lidze nieprzerwanie od 2015 roku i przynajmniej dwukrotnie otarł się o historyczny awans na szczebel centralny. W końcu udało pod wodzą trenera Piotra Klepczarka. Swoją drogą ich awans był najszybszym pośród trzecioligowców, zatem uzyskali promocję wcześniej niż Wieczysta Kraków, Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Rekord Bielsko-Biała.

Zespół ze Szczecina posiada w składzie piłkarzy znanych ze szczebla centralnego. Już w zeszłym sezonie występowali Rafał Remisz, Damian Ciechanowski czy Robert Obst. W drużynie pozostał Szymon Kapelusz, najlepszy strzelec minionych rozgrywek (15 goli), który w obecnym potrafił wpisać się na listę strzelców w wygranym meczu ostatniej kolejki z Hutnikiem w Krakowie (1:0). W okienku transferowym Świt pozyskał dziesięciu nowych zawodników m.in.: znanych z ekstraklasowych boisk Bartłomieja Kasprzaka i Jonatana Strausa, którzy ostatnio reprezentowali Radunię Stężyca, a także byłych piłkarzy Olimpii Elbląg - Macieja Spychałę i Arona Stasiaka.

- Znam Świt Skolwin, bo kupę lat grałem w III lidze, rywalizowałem z nimi będąc w Raduni, także w Bałtyku Gdynia. Zrobili awans do 2. ligi zespołem budowanym od lat i dodatkowo wzmocnili się zawodnikami, którzy grali przynajmniej na poziomie 2. ligi, więc na pewno będzie to ciężki przeciwnik. Świt oceniam bardzo pozytywnie. - mówił na ostatniej konferencji prasowej trener Olimpii Sebastian Letniowski.

Po dwóch kolejkach sezonu 2024/25 wyżej w tabeli plasuje się Świt, zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 4 punktów (na inaugurację remis 1:1 z KKS-em Kalisz, potem wygrana 1:0 z Hutnikiem Kraków), Olimpia jest 11. z dwoma punktami. Obie drużyny, póki co nie przegrywają, ale żółto-biało-niebiescy szukają pierwszego zwycięstwa w sezonie.

Świt niemal do ostatnich chwil przystosowywał swój obiekt do norm licencyjnych Betclic 2. ligi. Istniało ryzyko rozgrywania meczów na stadionie Pogoni Szczecin, ale ostatecznie złożyli trybunę, postawili kontenery szatniowe, dzięki czemu obiekt w Skolwinie warunkowo spełnia warunki licencyjne. Inny wymóg dotyczył przyjmowanie kibiców gości, a to ważne, ponieważ fani Olimpii wybierają się do Szczecina. - Zostaliśmy zobligowani do przygotowania miejsc dla kibiców gości na starej trybunie, bezpośrednio za ławką zespołu przyjezdnego - mówił Paweł Adamczak, prezes Świtu dla gs24.pl. - Taka klatka już powstała.

Świt Szczecin - Olimpia Elbląg w sobotę, 3 sierpnia, godz. 16. Mecz nie będzie transmitowany.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl