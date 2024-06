Do CLJ-tki jeden krok...

Olimpia Elbląg wygrała ze Starem Starachowice pierwszy mecz barażowy o awans do Centralnej Ligi Juniorów U 17. Olimpijczycy są o jeden mecz od awansu do ogólnopolskich rozgrywek. Rewanż za tydzień w Elblągu.

Zespół Olimpii Elbląg trenowany przez Rafała Starzyńskiego zdecydowanie wygrał rozgrywki wojewódzkiej Ekstraklasy. Żółto-biało-niebiescy wywalczyli 36 punktów i w końcowej tabeli mieli 7 punktów przewagi nad drugim w tabeli Małym Jeziorakiem Iława. Triumf w województwie dał młodym Olimpijczykom prawo do startu w barażach do Centralnej Ligi Juniorów do lat 17.

Los na rywala drużyny Rafała Starzyńskiego wskazał zwycięzcę rozgrywek w województwie świętokrzyskim. Te wygrała Korona Kielce, jednak z przyczyn regulaminowych nie mogła przystąpić do barażów (Kielecki zespół miał drużynę w CLJ U17 w ostatnim sezonie). Miejsce w barażach przypadło wicemistrzowi województwa świętokrzyskiego - Starowi Starachowice, który zdobył 57 punktów, tracąc do zwycięzcy aż 18 punktów.

W południe Olimpijczycy rozpoczęli pierwsze starcie w Starachowicach. Zaczęli z animuszem, tworząc kilka dobrych sytuacji. I kiedy wydawało się, że bramka dla żółto-biało-niebieskich wisi w powietrzu, blisko szczęścia byli gospodarze. Na szczęście dla podopiecznych Rafała Starzyńskiego najpierw z 40 metrów trafili w powietrze, kilka chwil później gości uratował słupek. Olimpijczyków uspokoił gol zdobyty przez Dawida Czaplińskiego. Tuż po przerwie podwyższył Adam Rychter.

W drugiej połowie prowadzenie elblążan nie było zagrożone. Olimpijczycy mogli pokusić się o kolejne bramki, zabrakło skuteczności.

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 22 czerwca o godzinie 18 na Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola 8.

Star Starachowice (U17) - Olimpia Elbląg (U17) 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 - Czapliński (33. min.), 0:2 - Rychter (48. min.)

Olimpia: Januszewski - Turulski, Dettlaff, Sargalski, Łabecki, Czapliński, Dzierzkiewicz, Rychter, Aniśkowicz, Kościuk. Grali też: Kryński, Kiełpiński, Wityczyn, Wilczek, Podkalicki, Chojecki