Gotowi do ligi: „Mają się nas bać”

Jedenastu piłkarzy pierwszej drużyny Olimpii ma status młodzieżowca, tylko jeden z nich nie wyszedł z Akademii Olimpii. Między innymi o tym, jaką rolę mają pełnić w drugoligowym zespole opowiadał trener żółto-biało-niebieskich Tomasz Grzegorczyk na dzisiejszej konferencji prasowej.

26 piłkarzy, w tym trzech bramkarzy, liczy kadra Olimpii Elbląg na sezon 2021/22. Wśród nich jest 11 zawodników o statusie młodzieżowca. I na co warto zwrócić uwagę – niemal wszyscy wywodzą się z Akademii elbląskiego klubu. Jest to o tyle ważne, że gra wychowanków liczy się podwójnie w Pro Junior System. A to z kolei ma bardzo konkretny odzew finansowy. Przypomnijmy: w ubiegłym sezonie młodzieżowcy „zarobili” dla klubu 800 tys. zł za PJS. Druga strona tego medalu to poziom sportowy młodych piłkarzy. Ale o to trener jest spokojny. - Wszystkim młodzieżowcom życzę, żeby mogli grać od początku i uczyć się od doświadczonych zawodników. Swoją ambicję pokazywali w każdym treningu. Co nam dają młodzieżowcy? To, na czym mi zależy: przywiązanie do tego klubu. Widzę jaka praca jest wykonana w Akademii, jakie są warunki stworzone do tego, aby ci chłopcy się rozwijali. Oni nie mają innej drogi, jak grać w pierwszej drużynie. Jako trener dam możliwość gry tym chłopcom, którzy na to zasługują. Biorę pod uwagę Łukasza Sarnowskiego, Sebastiana Milanowskiego, Marcina Czernisa. Klaudiusza Krasę jako młodzieżowca nie liczę – to jest już senior ograny przez dwa sezony w II lidze. Większość młodzieżowców jedzie z nami do Kalisza, są na każdym treningu, pracują. To oni mają na początku dać nam charakter drużyny z Elbląga – wyjaśniał Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii Elbląg na dzisiejszej konferencji prasowej przed rozpoczęciem nowego sezonu w II lidze. _ Przejście z gry juniorskiej do seniorskiej to nie jest dla wszystkich oczywiste i łatwe. Ważnym elementem są nasze rezerwy w IV lidze. Uważam, że na tę chwilę dorobiliśmy się paru młodzieżowców, którzy nie obniżą naszej jakości. Ostatni pojedynek z GKS Przodkowo pokazał, że jak wejdą z ławki, to jakość zespołu nie spada. Mocno liczę na tych chłopaków z Elbląga. Liga ich zweryfikuje, tak jak cały nasz zespół. Być może będą grali w kratkę, bo młodość ma to do siebie. Muszą podążać drogą Klaudiusza Krasy, który choć formalnie młodzieżowiec, gra jak senior.

- To jest znacząca zasługa trenerów Akademii. Jestem przy niej, wiem jak pracują i to jest duma dla trenerów, że w pierwszej drużynie jest dziesięciu wychowanków. Nie musimy ich ściągać z Polski, bo ci, którzy przyjeżdżają nie są lepsi od naszych zawodników. I oby ich więcej było, tego bym sobie życzył – dodał Kamil Wenger, kapitan Olimpii Elbląg.

- Nie musimy drżeć o to, że nie mamy młodzieżowców. Zdecydowaliśmy się na to, że do klubu zapraszamy doświadczonych zawodników, którzy mają stanowić o jakości uczyć jej naszych wychowanków z Akademii – uzupełnił Paweł Guminiak, prezes klubu.

Kadra pierwszej drużyny nie jest jeszcze zamknięta. Trener Tomasz Grzegorczyk nie wyklucza kolejnych transferów. - Troszeczkę poprawiła nam się sytuacja finansowa. Mieliśmy premię z Pro Junior System, udało się uregulować zobowiązania, które były. Przyszli zawodnicy lepsi, bardziej doświadczeni, grający na wyższym poziomie. Oczekujemy, żeby to pokazali na boisku – mówił Paweł Guminiak.

Celem na najbliższy sezon jest środek tabeli. Kapitan drużyny sprawę stawia jasno: - Chciałbym jeszcze, tak jak powiedział prezes Konończuk w ubiegłym tygodniu, żeby Olimpii zaczęli się bać. Czy my jedziemy na wyjazd, czy przeciwnik przyjeżdża do nas, to mają się nas bać – mówił Kamil Wenger.

- Chciałbym, żeby już w najbliższym meczu było widać, że to jest drużyna zdeterminowana, która idzie na 100 proc – dodał Michał Czarny, obrońca Olimpii.

Młodzieżowcy w zespole Olimpii: bramkarz Jan Lechowid, obrońcy: Łukasz Sarnowski, Wiktor Perlejewski, Paweł Kazimierowski, Dawid Wierzba, Kacper Filipczyk, pomocnicy: Marcin Czernis, Sebastian Milanowski, Klaudiusz Krasa, Łukasz Pokrywka, napastnik Jakub Branecki