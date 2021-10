Olimpię czeka mecz prestiżowy, przy żywiołowych trybunach, z drużyną mającą apetyt na awans, na oczach widzów Telewizji Publicznej. Chcąc latać z orłami, nie można taplać się z kaczkami, ale obcując z tymi orłami trzeba udowadniać, że samemu jest się drapieżnikem. Walka o drugą pozycję w tabeli w sobotę, 30 października.

Zbliża się mecz z najbardziej utytułowanym przeciwnikiem w stawce. Olimpia zagra z 14-krotnym mistrzem Polski, obecnym wiceliderem II ligi. To będzie hit kolejki, w końcu elblążanie są tuż za plecami Niebieskich.

- Olimpia z takimi przeciwnikami, przy pełnych trybunach zawsze czuła się dobrze. Chłopaki widzą, że praca jaką wykonujemy na treningach, w szatni czy na analizach daje efekty i nieważne z kim gramy jesteśmy przygotowani optymalnie do każdego meczu. Przed nami końcówka rundy, pojawiają się kontuzje oraz kartki, ale mamy świadomych chłopaków, którzy wiedzą że jak dostaną szansę muszą zrobić wszystko, aby pomóc drużynie – poinformował Kamil Wenger, który w barwach Olimpii rozegrał już kilka "dużych" meczów m.in. z Widzewem, ŁKS-em czy Motorem Lublin przy pełnych trybunach i w nieprzyjaznej atmosferze. Na wszystkich tych stadionach często wracał z punktami.

Ruch jeszcze w kampanii 2016/2017 grał w Ekstraklasie, ale ostatecznie okazał się najsłabszą drużyną i spadł z ligi. Poziom niżej marzył się szybki powrót do elity, jednak nasilające się problemy kadrowe i finansowe wiązały się z kolejną degradacją. Potem występy w II lidze i kolejne rozczarowanie zakończone ostatnią pozycją w stawce. Pierwszy sezon w III lidze zakończyli na trzecim miejscu, ostatnia kampania w końcu przyniosła uśmiech na twarzach kibiców z Chorzowa, bo Ruch rozniósł w pył swoich konkurentów, zdobywając aż 92 punkty w 36 meczach, czyli o 11 więcej od drugiej Polonii Bytom.

W bieżących rozgrywkach “idą za ciosem” i utrzymują wysoką formę. Po 14. kolejkach są wiceliderem, mimo że w dwóch ostatnich meczach nie zdobyli punktów. Najpierw przytrafiła się porażka na własnym terenie z Wisłą Puławy, w minionej kolejce musieli uznać wyższość Znicza Pruszków. Wcześniej zdążyli zgromadzić 28 punktów, czyli o 3 więcej od Olimpii.

Ruch po kilkuletnich problemach w końcu złapał głęboki oddech i wydaje się, że obrał właściwy kierunek. Pomocą w realizacji zadania wydaje się dobór odpowiedniego trenera. Co prawda awans na szczebel centralny to zasługa Łukasza Bereta (prowadził drużynę w 63 spotkaniach, wygrał 44 razy, zanotował 11 remisów i 8 porażek), ale obecnie zespół prowadzi Jarosław Skrobacz, który kilka sezonów temu zdołał awansować z GKS-em Jastrzębie najpierw z III do II ligi, a następnie do I ligi. Ten mistrzowski sezon w II lidze to kampania 2017/2018. Oczywiście była rywalizacja z Olimpią. W Jastrzębiu wygrał GKS 2:1 (gola dla żółto-biało-niebieskich strzelił Piotr Kurbiel), w Elblągu również wygrała drużyna Skrobacza 1:0.

Największymi problemami Olimpii będzie kwestia zastąpienia dwóch podstawowych obrońców. Elblążanie grają trójką stoperów, dwóch nie wystąpi za nadmiar żółtych kartek. Trzeba poradzić sobie bez Piekarskiego i Wengera.

- Szkoda, że nie zagram, bo oczywiście mam ambicje sportowe i nie boję się ciężkich meczów, jednak w pojedynku z Pogonią najważniejszym było zdobycie 3 punktów nawet kosztem mojej osoby, mojego ewentualnego zawieszenia. Zresztą przekazałem trenerowi i chłopakom przed meczem, że nie będę kalkulował i od wszystkich oczekuję walki na 100 procent, bo liczy się tu i teraz – do swojego zawieszenia odniósł się Kamil Wenger.

- Nie chciałbym zdradzać, ale coś już w głowie planuję. Będzie to test-mecz dla tych co grali mniej. Dostaną swoją szansę, można powiedzieć w finale tej rundy, bo przed taką publicznością jeszcze nie graliśmy. Jeden czy drugi młody zawodnik musi udowodnić, że zasługuję na grę w II lidze. Po obserwacjach treningowych liczę jednak, że dadzą radę – poinformował na ostatniej konferencji prasowej trener Grzegorczyk.

Bez względu kto wystąpi w linii defensywnej Olimpii, musi uważać m.in. na Tomasza Foszmańczyka, który jest najskuteczniejszym strzelcem Ruchu (5 goli), również na Łukasza Janoszkę (4 bramki). Obaj z bagażem doświadczeń wyniesionym z Ekstraklasy: Foszmańczyk 41 meczów strzelił 2 bramki, Janoszka 259 meczów - 35 goli.

- Plan na każdego przeciwnika sztab szkoleniowy przekazuje już na początku tygodnia, ale naszym głównym celem jest koncentracja na swojej grze, na tym co my chcemy realizować i zaprezentować. Oczywiście mamy przeanalizowanego przeciwnika, znamy ich plusy, również poznaliśmy słabości, które chcemy wykorzystać – zakończył Kamil Wenger.

Bilans z beniaminakami bieżącego sezonu

19.09.21 r. - Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg 3:0

02.10.21 r. - Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 2:3 (Winsztal, Stanisławski, Senkevich)

23.10.21 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:0 (Kurbiel)

Bilans konfrontacji

26.08.18 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

16.03.19 r. - Olimpia Elbląg - Ruch Chorzów 0:0

Transmisja

Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg w sobotę, 30 października, o godz. 15:00. Transmisja na żywo w programie TVP Sport, internecie oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

Dotychczas żółto-biało-niebiescy występowali przed kamerami TVP 13 razy. Olimpia wygrywała pięciokrotnie, padły cztery remisy, cztery razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - OE 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - OE 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - OE 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - OE 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - OE - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - OE - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - OE - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew - OE 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - OE 1:0

29.09.20 r. - OE - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - OE 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg