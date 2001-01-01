UWAGA!

----

Gigantyczny korek na Mierzeję

 Elbląg, Gigantyczny korek na Mierzeję
(fot. KMP Elbląg)

Wszyscy, którzy dzisiaj planują jechać na Mierzeję Wiślaną, muszą uzbroić się w cierpliwość. S7 w kierunu Gdańska korkuje się już od Pilony, czyli kilka kilometrów od Elbląga. - Albo stoimy, albo jedziemy maksymalnie 20 km/h - poinformował nas jeden z Czytelników.

- Uwaga! Droga S7 z Elbląga w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego korkuje się z uwagi na duże natężenie ruchu pojazdów zmierzających na Mierzeje Wiślaną - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu. - Zachowajmy ostrożności I odstępy od pojazdów poprzedzających. W razie konieczności można korzystać z "starej" drogi nr 7.

Tzw. "stara siódemka" też się już jednak korkuje, jak informują nas Czytelnicy.

red.

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Bez Uni to byście jeździli dalej stara siódemka, nic by nie było. Wszysttko by wyprowadzili dla siebie politycy, ale takich wybieracie
    Mirek12(2025-08-15)
    7
    3
    Mirek12(2025-08-15)
  • Wypadki są aktualnie na wysokości: Płońska, Mławy, Nidzicy, Ostródy, Pasłęka, Elbląga, Nowego Dworu Gdańskiego i przed samym Gdańskiem... ludzie co z wami?! Chorzy na łeb jesteście?! Jezdza na zderzaku, skaczą z pasa na pas, prędkość przekraczaja.. to jest dramat ci się dzieje
    Tirowiec(2025-08-15)
    6
    0
    Tirowiec(2025-08-15)
  • Dopóki nie będzie ukrytych fotoradarów w zmiennych miejscach na ekspresowkach + radary jazdy na zderzaku dopóty nic się nie zmieni... jeździć się już nie da. Dosłownie kiedy nie jadę gdzieś 4 paskówką to stoję w korku, bo się rozwalą.
  • 99% aut przekracza prędkość... tak się jeździc nie da. Kogo to obchodzi, że się spieszysz? Mogłeś wcześniej wyjechać.120 km/h to maksymalna dopuszczalna prędkość, za jej przekroczenie mandaty powinny zaczynać się od 5 tys zł w górę.
  • I właśnie dlatego potrzebny był przekop za 2.5 mld zamiast budowy nowej drogi na mierzeję czy zbiorników retencyjnych.
    Pomnik kaczyzmu(2025-08-15)
    4
    1
    Pomnik kaczyzmu(2025-08-15)
  • właśnie udało mi się szczęśliwie zrezygnować z tego patologicznego korka! pytam się gdzie służby nadzorujące, gdzie policja dbająca o bezpieczeństwo, czy wszyscy dziś chronią vipów w Warszawie, a niebezpieczny korek pozostawiony sam sobie !! czy to już państwo z dykty???
    skandal(2025-08-15)
    3
    1
    skandal(2025-08-15)
  • 7 w drodze na Mierzeje pozostawiona sama sobie ! Jest tragedia, gdzie policja?
  • Kto nie musi niech nie jedzie masakra chyba cała warszawka jedzie się kąpać.
  • z jakiej starej drogi? cała zakorkowana bo wszyscy wjeżdżająca na nią z różnych stron zwłaszcza od Elbląga! nikt nad tym nie panuje, a zwłaszcza ci co powinni bo za to kasę biorą ! nawet karetka się nie przeciśnie, może w powietrzu przeleci jak ludzie zaczną dostawać ataku, udaru, zawału nie mówiąc o wypadkach ! uważajcie na dzieci bo czubów na drodze nie brakuje i nie ma tych co ich powinni ich rajdy i bezmyślność powstrzymywać !!!!
    patologia na drodze(2025-08-15)
    2
    0
    patologia na drodze(2025-08-15)
