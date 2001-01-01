Gigantyczny korek na Mierzeję

Wszyscy, którzy dzisiaj planują jechać na Mierzeję Wiślaną, muszą uzbroić się w cierpliwość. S7 w kierunu Gdańska korkuje się już od Pilony, czyli kilka kilometrów od Elbląga. - Albo stoimy, albo jedziemy maksymalnie 20 km/h - poinformował nas jeden z Czytelników.

- Uwaga! Droga S7 z Elbląga w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego korkuje się z uwagi na duże natężenie ruchu pojazdów zmierzających na Mierzeje Wiślaną - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu. - Zachowajmy ostrożności I odstępy od pojazdów poprzedzających. W razie konieczności można korzystać z "starej" drogi nr 7.

Tzw. "stara siódemka" też się już jednak korkuje, jak informują nas Czytelnicy.