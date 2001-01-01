UWAGA!

Polityczny przewrót w powiecie braniewskim

 Elbląg, Od prawej: Łukasz Korneluk (nowy wiceprzewodniczący Rady), Krzysztof Kowalski (nowy przewodniczący Rady Powiatu  Braniewskiego) i Ewa Pastuszuk,
Od prawej: Łukasz Korneluk (nowy wiceprzewodniczący Rady), Krzysztof Kowalski (nowy przewodniczący Rady Powiatu  Braniewskiego) i Ewa Pastuszuk, fot. Rada Powiatu Braniewskiego

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Braniewskiego doszło do zmian układu sił. W miejsce radnego Koalicji Obywatelskiej Mateusza Sobieszczuka (który stracił mandat z powodu wyroku sądowego) weszła inna radna (Ewa Pastuszuk), która mandat uzyskała również z listy Koalicji Obywatelskiej. Na sesji jednak radna opowiedziała się za koalicją PiS z PSL.

Efektem tego zadziwiającego kroku była zmiana układu sił w Radzie Powiatu Braniewskiego. Odwołano z pełnionych funkcji w komisjach rady samorządowców KO. W ich miejsce weszli nowi koalicjanci. Zmieniono także przewodniczącego Rady.

W miejsce Bożeny Turczyn wybrano Krzysztofa Kowalskiego – onegdajszego starostę i etatowego członka Zarządu. Krucha większość w Radzie nie dała jednak możliwości zmiany Zarządu Powiatu. Nowy przewodniczący w związku z tą sytuacją przedstawił projekt uchwały zmniejszającej uposażenie starosty o ok. 4 tys. zł brutto. Uchwała przeszła. Tym sposobem w Radzie Powiatu Braniewskiego mamy układ faktycznej dwuwładzy. Z jednej strony koalicja PiS z PSL – tego skrótu chętnie używają, gdyż formalnie to Porozumienie Samorządowców Lokalnych - z drugiej zaś Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga. Trzymał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma – to cytat literacki oddający w pełni nowy układ sił w powiecie braniewskim.

  Elbląg, Ewa Pastuszuk składa przyrzeczenie przed objęciem mandatu radnej
Ewa Pastuszuk składa przyrzeczenie przed objęciem mandatu radnej (fot. Rada Powiatu Braniewskiego)

Odwoływana przewodnicząca Rady, Bożena Turczyn ironicznie skrytykowała zarzut – powód jej odwołania. Rzekomo bowiem jej winą było niepowołanie na stanowiska wiceprzewodniczących Rady. Turczyn przypomniała, że ona osobiście sugerowała objęcie tych funkcji przez przedstawicieli ówczesnej opozycji. Tyle że nikt z tamtej strony nie zdecydował się kandydować. Zaś starosta Leszek Dziąg, w związku z obniżeniem mu uposażenia powiedział przedstawicielowi redakcji:

- Zarzutem wobec mnie był rzekomy fakt, iż nie pozyskiwałem środków zewnętrznych. Gdy zapytałem publicznie nowego pana przewodniczącego jakich to środków nie pozyskałem, usłyszałem dziwną odpowiedź: „powiem to panu za dwa tygodnie”. Zaznaczam, iż w ciągu pierwszego roku kadencji aplikowaliśmy o większe granty niźli nasi poprzednicy przez całą, prawie sześcioletnią kadencję. Wtedy etatowym członkiem Zarządu Powiatu był obecny przewodniczący, Krzysztof Kowalski. Zmniejszenia uposażenia nie traktuję zaś jak tragedii życiowej. Będę dalej pracował na rzecz naszego samorządu, nawet z niższym uposażeniem. A radna, która zmieniła ugrupowanie, mam nadzieję, że rychło pojmie swój błąd i wróci w nasze szeregi – stwierdził Leszek Dziąg.

Krzysztof Kowalski nie wyraził zgodny na rozmowę z naszym dziennikarzem.

Krzysztof Szczepanik

  • Kolejna się sprzedała... teraz czekamy na informację za jakie stanowisko dla siebie, albo dla rodziny...
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    6
    4
    rozsądny wyborca(2025-08-14)
  • Zdrada. W takim razie Braniewo czeka stagnacja oraz zwijanie się gospodarki. Jak tak można zakpić z własnych wyborców.
  • Z tego co widzimy po nagraniach poprzednich sesji to opozycja zgłaszała kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczących. Koalicja rządząca nie zgłosiła nikogo. Co do obniżenia wynagrodzenie cytat z uzasadnienia " niewystarczające działania na rzecz pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty rozwojowe, co ograniczyło możliwości inwestycyjne powiatu w obliczu trudnej sytuacji budżetowej" więc Panie Krzysztofie Szczepanik proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd! Hashtagi: #DzikiMysliwy
  • Jakie tam było Prezydium? Geriatria łącznie z była Przewodnicząca oraz była Wiceprzewodnicząca. Starosta??? Wiekowy dać mu fotel bujany i ciepłe kapcie. A nie okulary na siwe włosy założy i ciga nogi po starostwie. Trzeba wiedzieć kiedy zejść że sceny.
  • PO straciło 6 czy 7 mandatów w sejmiku woj. Warmińsko-mazurskiego, bo te 6 czy 7 osób odeszło z PO i oni powiedzieli, że chcą współpracować z każdym tylko nie z Platformą Obywatelską
  • Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. W końcu może ktoś porządek zrobi.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    2
    Arek Czerpnik(2025-08-14)
  • Ale syf...
  • Szkoda, że nie w mieście, gdzie starosta przyszedł na miejsce powodzi w garniturze, pantofelkach i kamizelce odblaskowej, oczywiście pod krawatem.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    0
    Z Emblonga(2025-08-14)
  • Czyli PO i Polska 2050 traci moc i siły jak w całym kraju 🤣 Nic nowego
  • Teraz czas na zmianę samorządu w Elblągu. Dość już tego dziadostwa!
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    4
    1
    Jaszczur(2025-08-14)
  • Funkcje publiczne w naszym powiecie sprawują osoby, które nie powinny ich piastować z racji wieku, braku zaangażowania, a w niektórych przypadkach również z powodu przeszłości kryminalnej. Starosta będący w wieku poprodukcyjnym, bez energii i otwartości na zmiany, nie reprezentuje aspiracji mieszkańców - szczególnie młodych ludzi, którzy mają prawo oczekiwać nowoczesnego, dynamicznego i uczciwego zarządzania. Potrzebujemy liderów z wizją, odwagą i pomysłami na przyszłość, ludzi młodych. Jeszcze poważniejszym problemem była obecność w radzie powiatu osoby z prawomocnym wyrokiem sądu. Tacy radni nie powinni decydować o sprawach publicznych, dysponować środkami budżetowymi ani reprezentować mieszkańców.70 lat to fotel, kapcie i wnuki. Może na tym powinniśmy się skupić, Starosta, Przewodnicząca i tak idąc po kolei
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    1
    Mieszkaniec powiatu(2025-08-14)
  • To dobry pomysł. Przejąć ich od środka.
