Jakie pieniądze na Olimpię

Olimpia Elbląg ma problemy finansowe. Między innymi z tego powodu z klubem pożegnał się dotychczasowy trener Adam Nocoń, który zostawił żółto-biało-niebieskich na pozycji dającej baraże o II ligę. Zarząd klubu zdecydował się jednak ratować budżet klubu stawiając na młodzieżowców. Sprawa Olimpii była przedmiotem niewielkiej dyskusji na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki elbląskiej Rady Miejskiej.

Pandemia koronawirusa wymusza cięcia w budżetach samorządów. Nie byłoby nic dziwnego w tym, że cięcia dotknęłyby też miejskie wydatki na sport. 28 kwietnia wysłaliśmy do elbląskiego Urzędu Miasta pytanie o treści: „Konkursy "sportowe" zostały już rozstrzygnięte. Czy zostały już (ew. planujecie Państwo) podpisane aneksy mające zmniejszyć wartość dotacji przekazanych dla poszczególnych klubów. Jeśli tak, to w jakiej wysokości i w stosunku do jakich klubów?” Jak się nasi czytelnicy domyślają, na odpowiedź z ul. Łączności jeszcze czekamy.

W tzw. międzyczasie dochodziły do nas sygnały o oszczędnościach czynionych przez niektóre kluby sportowe. 10 czerwca zarząd Związkowego Klubu Sportowego Olimpia Elbląg wystosował list otwarty, w którym m.in. napisał: „Niestety kilku Sponsorów się wycofało lub zawiesiło sponsoring na czas pandemii. Niektórzy obniżyli swoją kwotę lub zostały zmniejszone dotacje samorządowe i niepodpisane umowy na promocję Samorządów ze względu na panującą pandemię.”

Jak wynikała sprawa z finansowaniem pozostałych klubów: w tym tak dużych jak na elbląskie warunki jak Start, Truso, Concordia, Meble – Wójcik? Radny Bogusław Tołwiński sygnalizuje, że w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Truso szykują się „cięcia” w godzinach przeznaczonych dla trenerów. Czy ma to jakiś związek z Miejskim Klubem Sportowym Truso? Mając dane, o które prosiliśmy 28 kwietnia, moglibyśmy dopytać. Ale na te informacje wciąż czekamy.

Wczoraj (18 czerwca) odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki elbląskiej Rady Miejskiej, na której „wypłynął” temat dotowania Olimpii.

- Klub sportowy „Olimpia” jest beneficjentem ogłaszanych na początku roku konkursów dotyczącego wspierania szkolenia sportowego oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Umowy z klubem zostały zawarte na początku roku, drużyna wystartowała w II lidze. Pojawiły się pewne problemy, pojawił się list ze strony władz klubu z prośbą o pomoc, skierowany do kibiców, sponsorów i przedstawicieli samorządów. Klub sygnalizował pewne problemy. Dotacja jest utrzymana na tym samym poziomie jak w ubiegłym roku. Klub za darmo korzysta z bazy miejskiej i to tyle mogę powiedzieć – mówił Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji w elbląskim ratuszu.

W tym roku Olimpia dostała 320 tys. zł z konkursu „wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach” oraz 140 tys. zł z konkursu „upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”. W ubiegłym roku w styczniu klub otrzymał dotację w takiej samej wysokości. Dodatkowe 50 tys. zł żółto-biało-niebiescy otrzymali w wakacje 2019r. Oprócz tego Olimpia dostała też 60 tys. „extra” na promocję Elbląga poprzez rozgrywki w II lidze piłki nożnej.

To było wczoraj (18 czerwca). 29 maja na łamach portElu opublikowaliśmy wywiad z Pawłem Guminiakiem, prezesem Olimpii Elbląg. Jedno z pytań dotyczyło dotacji z miasta. Paweł Guminiak wówczas odpowiedział: - Podpisaliśmy aneksy zmniejszające dotację na szkolenie młodzieży i upowszechnianie sportu. Widzimy, jaka jest sytuacja w mieście i ze zrozumieniem musieliśmy się na to zgodzić. Liczymy na to, że po odmienieniu się sytuacji środki zostaną wyrównane, a nasza współpraca nadal na linii miasto – klub będzie dobra i owocna jak do tej pory.

Informację o podpisaniu aneksu zmniejszającego dotację potwierdziliśmy dziś w klubie.

Radny Paweł Kowszyński chciałby na kolejnym posiedzeniu komisji rozpatrzyć informacje na temat działalności Olimpii i finansowania klubu ze strony miasta. Propozycja nie spotkała się jednak z poparciem miejskich urzędników...

- Nam ciężko będzie przygotować sprawozdanie z działalności klubu sportowego, bo on nam nie podlega. Możemy przygotować informacje na temat ile przeznaczamy środków finansowych, ale nic więcej – odpowiedział Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

- Dotacja jest na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o oba te konkursy: upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie szkolenia w różnych dyscyplinach – uzupełnił Arkadiusz Kolpert.

… i radny zadowolił się tą odpowiedzią.

Przypomnijmy: Olimpia w tym roku powinna świętować 75 – lecie swojego istnienia. Można się oczywiście zastanawiać, czy w najbliższym czasie będzie równie dobra okazja, aby pochwalić się osiągnięciami żółto-biało-niebieskich. Można się zastanawiać, czy radni nie mogliby zaprosić prezesa Olimpii na posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, aby ten przedstawił działanie klubu.

Jak powiedział Paweł Guminiak w wywiadzie dla portElu z 9 lipca 2019 r. miasto zapewniało wówczas 25 proc. budżetu klubu: - W tej chwili w budżecie mamy 75 proc. wpływów od sponsorów, a 25 proc. od miasta. W „normalnych układach” te proporcje wynoszą 50:50. Nie mamy zbyt dużo możliwości, aby zwiększyć źródła finansowania.

Miasto mogło by bardziej pomóc Olimpii w szukaniu sponsorów. Jak? Podobnie jak to zrobiono w Ostródzie, gdzie Budimex został sponsorem tamtejszego Sokoła. Znów oddajmy głos prezesowi żółto-biało-niebieskich: - Budimex znalazł się w Ostródzie, bo tam budują obwodnicę. Burmistrz tak prowadził rozmowy, że Budimex znalazł się w Sokole – wyjaśniał Paweł Guminiak na konferencji prasowej w lutym tego roku, przed rundą rewanżową II ligi. Zacytujmy kolejny fragment tego tekstu: „I tu pojawia się kolejne pytanie. W Elblągu niedawno budowano wiadukt, co stanęło na przeszkodzie, żeby wykonawca wsparł elbląski sport? - Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Mieliśmy zaawansowane rozmowy i byliśmy bardzo blisko dogadania się z Castoramą. Ale niestety, priorytety były inne: Castorama musiała zainwestować pieniądze w rondo – wyjaśniał prezes Olimpii. - Koszt ronda wyszedł większy niż zakładano i Castorama wycofała się.”

Czy sprawa Olimpii, czy bardziej szeroko, kwestia finansowania elbląskiego sportu będzie rozpatrywana przez elbląskich radnych? Poczekamy. Redakcja portEl.pl ma też nadzieję na otrzymanie odpowiedzi na pytanie dotyczące cięć w elbląskim sporcie zadane 28 kwietnia.