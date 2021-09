Klaudiusz Krasa: Osłabiła nas ta czerwona kartka (komentarze pomeczowe)

- Osłabiła nas ta czerwona kartka. Końcówka meczu, czuliśmy już zmęczenie. Niepotrzebnie straciliśmy zaraz potem dwie bramki. Za tydzień trzeba się zrehabilitować, wyjść i wygrać - mówił Klaudiusz Krasa, pomocnik Olimpii Elbląg po sobotnim meczu. Żółto-biało-niebiescy przegrali z rezerwami Lecha Poznań 1:2.

Karol Bartkowiak, asystent trenera Lecha II Poznań o meczu: - Wiedzieliśmy, że Olimpia dobrze czuje się z piłką. Pierwsza połowa, jeżeli chodzi o fazę bronienia, nie była najlepsza w naszym wykonaniu, ale druga część meczu nam to wszystko wynagrodziła. Po pierwszej połowie wiedzieliśmy, jak elbląski zespół reaguje w obronie i w ataku. Wiedzieliśmy, co możemy tutaj zrobić i to przyniosło efekty.

Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii Elbląg o meczu: - Jesteśmy zawiedzeni wynikiem. Momentami gra była taka, jaką sobie założyliśmy. Chłopaki realizowali założenia taktyczne, wyszliśmy na Lecha wysoko, nie schowaliśmy się, wiedzieliśmy, jak chcemy grać. Początek drugiej połowy przebiegał pod dyktando Lecha, aczkolwiek i my mieliśmy swoje sytuacje. Kiedy Lech grał w przewadze, było nam ciężko, ale trzeba było ten wynik dowieźć do końca. Musimy więcej od tych chłopaków oczekiwać.

Klaudiusz Krasa, pomocnik Olimpii Elbląg o meczu: - Osłabiła nas ta czerwona kartka. Końcówka meczu, czuliśmy już zmęczenie. Niepotrzebnie straciliśmy zaraz potem dwie bramki. Za tydzień trzeba się zrehabilitować, wyjść i wygrać.

Tomasz Grzegorczyk o niewykorzystanych sytuacjach: - Szkoda tych sytuacji, było ich dwie, trzy więcej. Powinniśmy strzelić jeszcze jednego gola, może wtedy grałoby się łatwiej. Brakuje nam konsekwencji z przodu. Cieszy to, że stwarzamy sytuacje, ale musimy je wykorzystywać, jeżeli chcemy wygrywać mecze. Gdybyśmy w pierwszej połowie strzelili drugą bramkę, to nic by się nie wydarzyło.

Tomasz Grzegorczyk o nieuznanej bramce Łukasza Sarnowskiego: - Moim zdaniem, po analizie na gorąco, przy bramce Łukasza Sarnowskiego nie było spalonego. Kolejny błąd sędziego, który kosztował nas punkty.

Karol Bartkowiak o czerwonej kartce dla Huberta Krawczuna: - Ta kartka pomogła nam łatwiej i bez presji zdobywać piłkę i częściej zmieniać strony. Olimpia zmieniła ustawienie, na początku wyszła dwoma napastnikami, po czerwonej kartce był już tylko jeden.

Tomasz Grzegorczyk o czerwonej kartce dla Huberta Krawczuna: - Kluczowa decyzja sędziego. Dla mnie bardzo kontrowersyjna.

Karol Bartkowiak o bramkach dla swojego zespołu: - Po bramce na 1:1 poczuliśmy, że to jest ten moment, gdzie możemy przycisnąć, powalczyć o trzy punkty. Zwłaszcza, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika.

Tomasz Grzegorczyk o decyzji PZPN w sprawie odwołania od walkowera w meczu Pucharu Polski z Pogonią Siedlce: - Czekamy na oficjalną decyzję.