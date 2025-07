Kondracki piątym wzmocnieniem Olimpii, Semeniv z nowym kontraktem

Żółto-biało-niebiescy nie zwalniają tempa. W ramach przygotowań do nowego sezonu III ligi klub ogłosił piąte wzmocnienie. Do zespołu prowadzonego przez Damiana Jarzembowskiego dołącza 22-letni Kacper Kondracki, który ostatnio reprezentował barwy GKS-u Wikielec.

Trenera Damiana Jarzembowskiego i Kacpra Kondrackiego łączy wspólna przeszłość we wspomnianym klubie, dzięki czemu szkoleniowiec Olimpii doskonale zna profil swojego zawodnika. Takie ruchy nie są niczym niezwykłym w piłkarskim świecie, ponieważ trenerzy często sięgają po piłkarzy, którym ufają i z którymi wcześniej współpracowali. Podobny scenariusz oglądaliśmy w Elblągu rok temu, gdy ówczesny szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich, Sebastian Letniowski, budował drużynę w oparciu o zawodników prowadzonych wcześniej w Raduni Stężyca. Historia pokazała, że nie zawsze taka droga przynosi wymierne korzyści. Tym razem jednak mamy do czynienia z innym przypadkiem, bo Kondracki dopiero wchodzi w kluczowy etap swojej kariery i ma potencjał na dalszy rozwój. To zupełnie inny moment w życiorysie sportowym niż ten, w którym do Elbląga trafiali choćby Fadecki, Stępień czy Bogusławski.

Kondracki z końcem czerwca zakończył swoją przygodę z GKS-em, w którym przez półtora roku rozegrał 50 meczów na poziomie III ligi, głównie w wyjściowym składzie. Wcześniej reprezentował m.in. Stomil Olsztyn i Wisłę Puławy, gdzie łącznie zaliczył 40 spotkań w II lidze. Wychowanek Stali Niewiadów posiada także debiut w I lidze, w barwach GKS Bełchatów. Wychowanek Stali Niewiadów ma także za sobą debiut w I lidze, występując w barwach GKS Bełchatów. Miejmy nadzieję, że zawodnik wniesie do szatni Olimpii nie tylko doświadczenie zdobyte na różnych szczeblach rozgrywkowych, ale też znajomość realiów regionu i ligowego rzemiosła.

Wcześniej kontrakty z Olimpią podpisali Jakub Pek, Maksymilian Manikowski, Dominik Pawłowski oraz Eryk Jarzębski. Klub zabezpieczył także trzon dotychczasowej kadry, umowy przedłużyli Marcin Czernis, Orest Tiahlo, Dawid Wierzba, Oskar Kordykiewicz i Dmytro Semeniv. Ważne kontrakty posiadają m.in. Dawid Czapliński, Kacper Sikora, Filip Sznajder oraz Dominik Kozera.

Letnie okno transferowe w Elblągu przebiega harmonijnie i konsekwentnie. Nowi zawodnicy mają wnieść świeżość, zwiększyć rywalizację w składzie i dać zespołowi impuls niezbędny w walce o cele na nadchodzący sezon.

Dima zostaje

Dmytro Semeniv zostaje w Olimpii Elbląg. 26-letni pomocnik z Ukrainy przedłużył kontrakt z klubem o kolejny rok. Oficjalna informacja pojawiła się we wtorek, 8 lipca.

Semeniv trafił do Elbląga zimą 2025 roku z kosowskiego Feronikeli 74. W rundzie wiosennej zagrał w 15 meczach ligowych, spędzając na boisku 960 minut. Choć nie zdobył bramki, dał się poznać jako solidny zawodnik.

W ostatnich dniach był testowany przez Pogoń Grodzisk Mazowiecki, jednak ostatecznie zdecydował się zostać przy Agrykola 8. Olimpia była jego pierwszym klubem w Polsce i pozostanie nim przynajmniej przez kolejny sezon.

Przypominamy: w najbliższą środę, 9 lipca, o godz. 12 Olimpia Elbląg rozegra drugi sparing tego lata. Rywalem i gospodarzem będzie Lechia Gdańsk.

