Kotwica rywalem Olimpii

Fot. Anna Dembińska (archiwum portEl)

Ani to czas na chłodzenie szampanów, ani na tonowanie nadziei. Czy dwa punkty straty Olimpii do strefy barażowej to „aż” czy „tylko”, zweryfikują najbliższe mecze. Do rozegrania pozostało pięć kolejek, a w najbliższej czeka wyjazd do Kołobrzegu i konfrontacja z Kotwicą.

Akurat mecz z kategorii arcytrudnych, w końcu przyjdzie się zmierzyć z trzecią drużyną w tabeli, która zgromadziła 51 punktów, czyli tyle samo co wicelider Stomil Olsztyn. W Kołobrzegu otwarcie mówi się o awansie, zresztą wszystko jest zdeterminowane na osiągnięcie tego sukcesu. Zimą zakontraktowano aż dziewięciu nowych zawodników, w tym Łukasza Sierpina, który rozegrał 88 meczów na boiskach Ekstraklasy w barwach Korony Kielce i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Dodatkowo stołek trenerski rozgrzany jest do czerwoności. Każda zniżka formy może kosztować utratę posady. Przekonał się o tym Marcin Płuska, były już szkoleniowiec Kotwicy, który po dwóch porażkach z rzędu w kolejkach nr 25 i 26 został zwolniony. 34-latek zostawił zespół na drugim miejscu w tabeli (45 pkt w 26. meczach), niby premiowanym awansem, ale według decydentów klubu należało podjąć zdecydowane kroki, których zasadność trudno oceniać, bo w polskiej piłce zmienność na stanowiskach trenerskich jest równie częsta, jak słońce wstające każdego dnia. W każdym razie w miejsce zwolnionego zatrudniono Macieja Bartoszka, który będzie piątym szkoleniowcem Kotwicy od 2021 roku. - Bartoszek to doświadczony trener, który wie, w jaki sposób organizować pracę, żeby osiągnąć cel. Na pewno wniósł dużo pozytywnej energii, której zespół potrzebował. Współpracę odbieram na plus - poinformował Jakub Bojas, były zawodnik Olimpii reprezentujący obecnie Kotwicę. Jego nowego trenera faktycznie nie trzeba specjalnie przedstawiać, cv jest dość bogate. Największym osiągnięciem Bartoszka pozostaje piąte miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej z Koroną Kielce w sezonie 2016/2017. Na kanwie tamtej kampanii został uhonorowany nagrodą dla najlepszego trenera sezonu. Kotwica pod jego wodzą rozegrała dotychczas trzy spotkania, w których przeplatała zwycięstwa z porażką. Zaczęło się od kompletu punktów z Zagłębiem II w Lubinie 1:0, potem przegrana z Polonią Warszawa 1:2, a w minionej kolejce ponowne zwycięstwo 1:0 w Krakowie z Garbarnią. W ostatnim meczu bohaterem Kotwicy został niewątpliwie były olimpijczyk Jakub Bojas, strzelec jedynego gola, ale we wcześniejszych spotkaniach nie znajdywał się nawet w kadrze meczowej. Czym było to spowodowane? - Na to pytanie odpowiedzieć może tylko trener, w końcu to on ustala skład. Ja mogę się tylko cieszyć, że w ostatniej kolejce dostałem szansę i w jakimś stopniu pomogłem drużynie - zauważa Jakub Bojas. Swoją drogą były zawodnik żółto-biało-niebieskich (155 meczów, 50 bramek), w tym sezonie wpisywał się czterokrotnie na listę strzelców i tylko Grzegorz Goncerz ma więcej goli, dokładnie siedem. Bez względu na to, kto wystąpi w składzie desygnowanym przez trenera Bartoszka, zamierzenia pozostają niezmienne. - Naszym celem jest awans. Rozczarowaniem będzie jego brak - podkreśla Bojas, dodając: - Mam wielki sentyment do Olimpii, ponieważ spędziłem w niej 5 lat, ale jak rozpocznie się spotkanie, będę skupiony na wykonaniu założeń meczowych chcąc zdobyć 3 punkty. Sytuacja Olimpii zdecydowanie się uspokoiła po ostatnim zwycięstwie. Tak jak pisaliśmy przed meczem z Radunią: piłka nożna to gra emocji, na uporanie się z tymi złymi lekarstwem będzie zwycięstwo. Po czterech porażkach zaobserwowaliśmy przełamanie, również gra ofensywna w końcu przyniosła owoce w postaci bramek. Spotkanie z dubletem zakończył Jakub Branecki, którego występ docenił zarówno tygodnik "Piłka Nożna", również Ligowiec (kanał z YouTube) umieszczając w najlepszej jedenastce minionej kolejki. W najbliższym spotkaniu nie będzie mógł wystąpić Dawid Danilczyk, którego czeka kara za dwunastą żółtą kartkę. Z przymrużeniem oka można dywagować, czy chociaż wyrówna rekordowe osiągnięcie Klaudiusza Krasy z sezonu 2020/21, który kończył z szesnastoma kartkami. Bilans konfrontacji 3 mecze: zwycięstwo Olimpii, 2 remisy bilans bramkowy: 5:3 dla Olimpii 12.11.16 r. - Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg 2:2 (Piceluk x2) 03.06.17 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 1:1 (Niburski) 01.10.22 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 2:0 (samobójcza, Wojtyra) Transmisja w TVP Sport Po raz piąty w tym sezonie, a dwudziesty pierwszy w historii mecz Olimpii Elbląg będzie transmitowany w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała siedmiokrotnie, padło siedem remisów, sześć razy wygrywali rywale. 11.06.16 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 0:1 (Piceluk) 23.09.17 r. - ŁKS - Olimpia Elbląg 1:2 (Szmydt, Kolosov) 19.05.19 r. - Elana Toruń - Olimoia Elbląg 1:2 (Bojas, Prytulak) 01.09.19 r. - Resovia - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek) 08.09.19 r. - Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik) 13.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski) 27.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak) 01.03.20 r. - Widzew Łódź - Olimpia Elbląg 2:2 (Wenger, Kiełtyka) 05.07.20 r. - Górnik Łęczna - Olimpia Elbląg 1:0 29.09.20 r. - Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski) 11.03.21 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 1:0 30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0 26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel) 30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0 06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun) 15.05.22 r. - Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 4:1 (Senkevich) 10.08.22 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak) 01.10.22 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 2:0 (samobójcza, Wojtyra) 12.11.22 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 1:1 (Stasiak) 11.03.23 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0 Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg w niedzielę, 7 maja, godz. 17:30. Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg w niedzielę, 7 maja, godz. 17:30. Transmisja w TVP Sport, na TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej oraz w WP Pilot.

