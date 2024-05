Licencyjne problemy Olimpii

Olimpia Elbląg nie otrzymała licencji na grę w II lidze piłki nożnej w przyszłym sezonie. Zdaniem Pawła Guminiaka, prezesa klubu nie ma zagrożenia, że żółto-biało-niebiescy nie wystąpią w następnym sezonie na trzecim szczebli rozgrywek. Klub odwoła się od decyzji komisji Licencyjnej.

W środę (29 maja) wieczorem na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawił się komunikat o nieprzyznaniu Olimpii Elbląg licencji na grę w II lidze w sezonie 2024/25 „w związku z niespełnieniem kryteriów F.01, F.03, F.04, F.05 oraz S.05 Podręcznika Licencyjnego.“ - czytamy w ww. komunikacie.

Czego dotyczą wyżej wzmiankowane kryteria? Sięgamy do podręcznika licencyjnego PZPN:

- kryterium F.01 dotyczy: Rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, w przypadku gdy Wnioskodawca ma obowiązek badania tego sprawozdania (m.in. spółki akcyjne).

- kryterium F.03 - Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej

- kryterium F.04 - Brak przeterminowanych zobowiązań: (a) wobec pracowników; (b) z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne; oraz (c) z tytułu zobowiązań wobec PZPN, WZPN oraz UEFA (w tym podmiotów wskazanych przez UEFA).

- kryterium F.05 - Prognoza finansowa

- Nastąpiły błędy we wpisaniu w formularz PZPN, który wylicza różne współczynniki, kwoty związanych ze sprawozdanie finansowym. W formularzy PZPN są wymagane kwoty w pisywane w tysiącach złotych, zaś księgowość wpisała w pełnych kwotach złotówkowych co przyczyniło się do innych błędów, które wylicza formularz PZPN. Nie załączono porozumień z klubem w sprawie rozłożenia płatności za wykupionego zawodnika na raty. Końcowy etap spłaty następuje zgodnie z umową do 30 VI 2024 r. Nastąpił też błąd wypisania w wykazie PZPN wszystkich pracowników, trenerów i zawodników oraz osób wykazanych do licencji (kierownik ds. bezpieczeństwa, ochrona (faktura z firmy Ochroniarskiej lub umowy z każdym z ochroniarzy), spiker, a także trenerzy i zawodnicy będący nawet krótko w Klubie w 2023 roku, ale jak się okazało muszą być wszyscy zawarci w formularzu - wyjaśnia Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg.

Kryterium S.05 dotyczy zapobiegania korupcji w sporcie. - To szkolenie w kwestiach korupcyjnych, które też muszą przejść zawodnicy U-19 i U-17, którzy w naszym przypadku są w II zespole, więc będziemy to wyjaśniać - informuje Paweł Guminiak.

Klub ma 5 dni na odwołanie się od decyzji Komisji Licencyjnej i skorzysta z tej drogi. - Nie ma zagrożenia w kwestii nie uzyskania Licencji na grę w II lidze. To tylko błędy, które uzupełnimy do poniedziałku - informuje prezes Olimpii.