ŁKS okazał się lepszy

Drużyna Olimpii Elbląg do lat 17 przegrała pierwsze spotkanie barażowe z ŁKS Łódź 1:2 (0:2). Na sztucznym boisku przy ul. Skrzydlatej nasi młodzieżowcy rywalizowali o awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów w tej kategorii. O promocję na ten szczebel będzie jednak trudno, bo rywal pokazał spore umiejętności.

W lidze juniorów młodszych w naszym województwie ekipa trenera Władysława Obrębskiego zajęła pierwszą pozycję w tabeli, co dało elblążanom awans do baraży. Na tym etapie są już znacznie trudniejsi rywal. Dla gospodarzy było to więc spore wyzwanie, ale w futbolu młodzieżowym trudno jednoznacznie wskazać faworyta.

Olimpia od pierwszych minut atakowała i miała większe posiadanie piłki, co nie przekładało się jednak na konkretne sytuacje bramkowe. Ekipa gości skupiała się na kontratakach i to była skuteczna gra. W zasadzie pierwsza ciekawsza akcja ŁKS dała przyjezdnym gola. Na strzał z dystansu w 17 minucie zdecydował się Jan Łabędzki i futbolówka po rykoszecie znalazła się w siatce. W 20 minucie kolejny atak rywala i efektowny gol Jakuba Westwala. ŁKS miał szansę na zdobycie kolejnych bramek, ale strzał Adama Kajszczaka obronił Damian Kowalczyk.

W drugiej części pojedynek był bardziej wyrównany, a Olimpia zagrała znacznie ciekawszy futbol. A to dało elblążanom bramkę. W 51 minucie rzut karny na gola zamienił Kacper Łaszak. Gospodarze atakowali, ale celne strzały Filipa Sznajdera czy Michała Rucińskiego nie wpłynęły na kolejne zdobycze bramkowe Olimpii. Najlepszą szansę na gola miał w końcówce spotkania Wojciech Stróżewski, ale będąc w polu karnym posłał futbolówkę obok słupka.

Rewanż odbędzie się w środę w Łodzi.

Olimpia Elbląg – ŁKS Łódź 1:2 (0:2)

0:1 – Łabędzki (17 min.), 0:2 – (Westwal 20 min.), 1:2 – Łaszak (51 min. k)

Olimpia Elbląg: Kowalczyk – Piróg (79’ Tutaj), Sznajder, Leszczyński, Kasprzykowski, Dunaj (67’ Stróżewski), Łąpieś, Żebrowski (73’ Szopiński), Olejniczak (84’ Dziurdzia), Łaszak, Ruciński (89’ Łoś).

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg