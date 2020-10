Marcin Bawolik: Czekamy na kolejny mecz (komentarze pomeczowe)

- Bramka cieszy, dzięki temu czujesz się silniejszy, „dostajesz wiatru w skrzydła”. Teraz nie pozostało nic innego jak strzelać kolejne. Jednak w związku z tym, że mecz przegraliśmy, ta radość jest mniejsza – mówił Marcin Bawolik z Olimpii Elbląg po sobotnim meczu z GKS Katowice. Żółto-biało-niebiescy przegrali 1:2.

Po ósmej kolejce spotkań Olimpia Elbląg jest jedynym zespołem w II lidze, który jeszcze nie odniósł zwycięstwa. W sobotnim meczu z GKS Katowice Olimpijczycy byli blisko zdobycia jednego punktu. Niestety kilka minut przed końcem spotkania goście wykorzystali błąd elbląskiej obrony przy rzucie rożnym i zainkasowali komplet punktów.

- Zaczęliśmy dobrze, ale to GKS strzelił na bramkę, co nam na chwile podcięło skrzydła. Na szczęście szybko udało się nam wyrównać. Dostaliśmy „powera”, próbowaliśmy strzelić jeszcze jedną bramkę, ale się nie udało. W końcówce zabrakło centymetrów, piłka wpadła do bramki i przegraliśmy – mówił po meczu Marcin Bawolik z Olimpii Elbląg.

- Z Olimpią zawsze gra się bardzo ciężko, szczególnie wtedy, gdy już przed meczem jest nastawiona na to, że wynik remis jest dla niej korzystny. Skruszyć ten mur jest naprawdę ciężko. Nam się dziś dwa razy udało, wydaje mi się, że w przekroju całego spotkania byliśmy zespołem lepszym – mówił Rafał Górak, trener GKS Katowice.

- Chciałem podziękować zespołowi za walkę, serducho na boisku. Uważam, że zespół dziś wyglądał nieźle w porównaniu do poprzedniego meczu. Potrafiliśmy sobie stworzyć dogodne sytuacje strzeleckie. Byliśmy przygotowani na stały fragment w wykonaniu GKS, zabrakło krycia i Olimpia przegrała. Myślę, że następne mecze będą zwycięskie.

Pierwszą bramkę w II lidze strzelił Marcin Bawolik, który w sobotnim meczu wystąpił na pozycji napastnika.

- Bramka cieszy, dzięki temu czujesz się silniejszy, „dostajesz wiatru w skrzydła”. Teraz nie pozostało nic innego jak strzelać kolejne. Jednak w związku z tym, że mecz przegraliśmy, ta radość jest mniejsza. Teraz cały zespół będzie czekał na kolejny mecz, żeby wygrać – powiedział strzelec gola dla Olimpii.

