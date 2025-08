Nowa grupa w Akademii Olimpii Elbląg! Rocznik 2020 rusza na boiska

Olimpia Elbląg nie zwalnia tempa i wraz z nowym sezonem stawia kolejny krok w stronę przyszłości. Klub ogłosił nabór do nowej grupy treningowej w ramach Akademii Olimpii, skierowanej do najmłodszych adeptów futbolu, dzieci z rocznika 2020. To szansa na pierwszy kontakt z piłką, treningi pełne uśmiechu i naukę podstaw sportowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godzinie 16:00 na głównej płycie stadionu przy ul. Agrykola 8, miejscu dobrze znanym wszystkim sympatykom żółto-biało-niebieskich. Grupę poprowadzi Michał Ressel, były zawodnik Olimpii Elbląg, który swoje boiskowe doświadczenie od lat przekłada na pracę z dziećmi i młodzieżą. Trener cieszy się opinią cierpliwego i zaangażowanego szkoleniowca, znanego z podejścia, które pozwala młodym piłkarzom nie tylko rozwijać umiejętności, ale przede wszystkim czerpać radość z gry. Na początek dobra wiadomość dla rodziców, pierwszy miesiąc zajęć jest całkowicie bezpłatny. To doskonała okazja, aby sprawdzić, czy piłkarska przygoda przypadnie maluchowi do gustu. – Chcemy, żeby dzieci od najmłodszych lat miały możliwość poznania sportu poprzez zabawę, ale też uczyły się systematyczności, współpracy i zasad fair play. Akademia Olimpii to nie tylko futbol, ale to przede wszystkim miejsce, gdzie rodzi się pasja i przyjaźnie na lata - podkreśla Damian Ziemiańczyk, trener koordynator grup młodzieżowych w Olimpii Elbląg. Rodzicu, jeśli Twoje dziecko urodziło się w 2020 roku i nieustannie kopie piłkę po salonie, być może nadszedł moment, żeby dać mu szansę spróbować sił na prawdziwym boisku. Bo każda wielka piłkarska historia zaczyna się od pierwszego treningu. Klub zachęca do zapisów i kontaktu telefonicznego pod numerem 696 969 456.

qba