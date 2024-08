Nowy trener zacznie w Chojnicach

Pewnie każdy słyszał o piłkarskim micie, który w adekwatnym momencie powtarza się jak mantrę, czyli o “efekcie nowej miotły”. Z perspektywy Olimpii chcemy wierzyć, że nowy trener zapewni długo oczekiwane zwycięstwo, ale sam powiem świeżości w szatni nie jest żadną gwarancją na zdobycie kompletu punktów. Poczynania Olimpii z Chojniczanką w Chojnicach obejrzymy w TVP.

W tygodniu poznaliśmy nazwiska nowego sztabu Olimpii. Pierwszym trenerem został doskonale znany elbląskim kibicom - Karol Przybyła. Posiadający licencję UEFA Elite Youth A i UEFA A w ostatnich latach pracował jako trener koordynator grup młodzieżowych w Akademii Olimpii, prowadził również czwartoligowe rezerwy, które w minionym sezonie zajęły szóste miejsce, najlepsze od sezonu 2018/19, czyli od reaktywacji drugiej drużyny. Warto nadmienić, że trenerem rezerw został Rafał Starzyński.

Zmiany trenerów w Olimpii w II lidze

Hiszpanie używają zwrotu “Entrenador nuevo, victoria segura”, który oznacza: “nowy trener, pewne zwycięstwo”, zatem nie tylko w Polsce występuje przeświadczenie o sukcesie przy zmianie preceptora. Przybyła co prawda ma być trenerem tymczasowym, ale może wyniki ulegną poprawie i współpraca będzie kontynuowana przez dłuższy czas? Zresztą takie przypadki dzieją się w II lidze, chociażby trener Dawid Pędziałek z GKS-u Jastrzębie też miał być opcją tymczasową, ale dzięki odpowiedniej pracy pozostał na stanowisku. Jak będzie w Elblągu? Czas pokaże, chociaż komunikaty klubowe informują o trwających rozmowach z potencjalnymi kandydatami.

Żółto-biało-niebiescy od momentu awansu na poziom centralny (2016/17) decydowali się kilka zmian trenerów w trakcie sezonu. 23 września 2018 r. z klubem rozstał się Adam Boros, którego tymczasowo zastąpili Tomasz Wiercioch i Dariusz Kaczmarczyk. Olimpię poprowadzili tylko w jednym meczu ze Śląskiem Wrocław (Puchar Polski), wówczas “efekt nowej miotły” nie wystąpił, bo elblążanie przegrali 0:3.

27 września 2018 r. Olimpia podpisała kontrakt z Adamem Noconiem, który w pierwszym meczu zremisował ze Zniczem w Pruszkowie 1:1 i był to pierwszy punkt po 6 porażkach z rzędu. 15 czerwca 2020 r. Nocoń rozwiązał kontrakt z Olimpią, drużynę przejął Dariusz Kaczmarczyk. Po jego wodzą Olimpia wygrała w pierwszym meczu 3:1 z Gryfem Wejherowo. Pod koniec ówczesnego sezonu (2019/20) ogłoszono nowego trenera Łukasza Kowalskiego, ale drużynę przejął wraz z kolejną kampanią ligową. Przygoda nie trwała jednak długo, 4 października 2020 r. odszedł za porozumieniem stron, drużynę ponownie tymczasowo przejął Kaczmarczyk (pierwszy mecz zakończył się porażką 1:2 z GKS-em Katowice).

2 listopada 2020 r. trenerem został Jacek Trzeciak, w debiucie przegrał z Pogonią w Siedlcach 3:4. Kolejna zmiana w trakcie sezonu miała miejsce w minionych rozgrywkach. 7 kwietnia 2024 r. rozwiązano kontrakt z Przemysławem Gomułką, schedę przejął Sebastian Letniowski, który w pierwszym meczu zremisował 0:0 ze Stalą w Stalowej Woli. Wówczas Olimpia zdobyła punkt po trzech porażkach z rzędu. W trwającym sezonie Letniowski po piątej porażce z rzędu odszedł z klubu za porozumieniem stron.

Sebastian Letniowski poprowadził Olimpię w 14. oficjalnych spotkaniach. Wygrał tylko raz, 6 meczów kończyło się remisami, zaliczył 7 porażek. W tym czasie Olimpia strzeliła 9 goli, straciła 22.

Z Chojniczanką o przełamanie

Olimpia nie wygrała jeszcze w tym sezonie, w roku 2024 komplet punktów zdobyła tylko dwa razy, ostatni 27 kwietnia 2024 z KKS-em w Kaliszu. Obecnie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, zgromadziła tylko 2 punkty. Najbliższy rywal obecnie zajmuje 7. miejsce, zgromadził 9 punktów. Chojniczanka ogólnie gra w kratkę, wygrała 3 mecze i 3 przegrała. Na własnym stadionie odniosła dwa zwycięstwa, raz schodziła z boiska pokonana. Do meczu z Olimpią przystąpi po dwóch porażkach z rzędu, ostatnio przegrała na wyjeździe z Hutnikiem Kraków, wcześniej na własnym terenie z KKS-em Kalisz.

W zespole gości występuje trzech byłych piłkarzy Olimpii. Marcel Stefaniak, któremu latem wygasła umowa z żółto-biało-niebieskimi i ostatecznie zdecydował się na zatrudnienie w Chojnicach, także Jakub Branecki wypożyczony z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Wychowanek Olimpii w minionym sezonie na poziomie I ligi zagrał w 30 spotkaniach, strzelił 4 gole i zaliczył 5 asyst. Reprezentował również nasz kraj w kadrze U-20. W składzie Chojniczanki znajduje się również João Guilherme, który dla Olimpii zagrał w 33 meczach, strzelił jednego gola.

Bilans konfrontacji

W ogólnym rozrachunku lepszym bilansem może pochwalić się Olimpia, która w 19 meczach wygrywała dziewięciokrotnie, siedem razy przegrywała, trzy razy padł remis. W XXI wieku rozegrano 7 meczów (6 ligowych i jedno w ramach Pucharu Polski), w których żółto-biało-niebieskich wygrali tylko raz.

Meczów w Chojnicach było dotychczas 10 (9 ligowych, jedno w PP), Chojniczanka wygrała sześciokrotnie (5 w lidze, jedno w PP), padł jeden remis, Olimpia wygrała trzy razy. Z ostatniego kompletu punktów w Chojnicach żółto-biało-niebiescy cieszyli się w 1995 roku.

Łącznie: 19 meczów - 9 wygranych Olimpii, 7 zwycięstw Chojniczanki, 3 remisy

bilans bramkowy: 32:20 dla Olimpii

18.09.1977 r. - Chojniczanka – Olimpia 1:0

30.04.1978 r. - Olimpia – Chojniczanka 1:0 (Burkhardt)

10.09.1978 r. - Chojniczanka - Olimpia 1:2 (Małkowski, Światkowski)

29.04.1979 r. - Olimpia – Chojniczanka 5:2 (Fiłonowicz x3, Sula, Dalkiewicz)

08.08.1992 r. - Chojniczanka - Olimpia 0:3 (Nowosielski x2, Kowalik)

13.03.1993 r. - Olimpia - Chojniczanka 3:0 (Kwiatkowski x2, Kaczmarczyk)

08.10.1994 r. - Olimpia – Chojniczanka 0:1,

06.05.1995 r. - Chojniczanka – Olimpia 0:3 (Bykowski, Zawada, Nowogrodzki)

11.11.1998 r. - Olimpia – Chojniczanka 4:1 (Warecha, Sznaza x2, M. Grudziński)

19.06.1999 r. - Chojniczanka – Olimpia 1:0

25.09.1999 r. - Chojniczanka - Olimpia 2:1 (Kaczmarczyk)

06.05.2000 r. - Olimpia - Chojniczanka 5:1 (Czurakowski, Chuderski, Lepka x2, Ciechanowski)

21.08.2020 r. - Chojniczanka - Olimpia 1:0 (PP)

19.09.2020 r. - Olimpia – Chojniczanka 0:0

21.03.2021 r. - Chojniczanka - Olimpia 0:0

06.11.2021 r. - Olimpia - Chojniczanka 1:1 (Krawczuk)

15.05.2022 r. - Chojniczanka - Olimpia 4:1 (Senkevich)

11.11.2023 r. - Olimpia - Chojniczanka 2:1 (Sangowski, Kozera)

25.05.2024 r. - Chojniczanka - Olimpia 3:1 (Wierzba)

Transmisja

Chcemy wierzyć, że nowy trener Olimpii potrafi otworzyć okno i wpuścić świeże powietrze do szatni, które przyczyni się do przełamania i poprawy sytuacji. Mecz do obejrzenia w TVP 3.

Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg w niedzielę, 1 września, godz. 19:35.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl