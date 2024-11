Odczarować Bytom

Polonia Bytom walczy o awans, u siebie ostatni raz przegrała w październiku 2023 r. Olimpia nigdy nie wygrała na boisku Polonii, a w bieżących rozgrywkach wyłącznie przegrywa poza Elblągiem. Ciężko o optymizm przed spotkaniem z Polonią w Bytomiu, ale ponoć każda passa się kiedyś kończy. Czy Olimpia jest w stanie sprawdzić niespodziankę?

- Przyjechała drużyna, która nie była faworytem, która miała ostatnio niezły moment, bo wygrała z Kaliszem, remis z Rzeszowem, przegrali co prawda z rezerwami ŁKS-u, ale widać po tym zespole, że to nie jest ta Olimpia z początku sezonu, gdzie był problem ze zdobywaniem punktów. Spodziewaliśmy się trudnego meczu i tak też był. - mówił po ostatnim spotkaniu trener Hutnika Kraków Maciej Musiał. Miłe słowa, ale niemiło robi się spoglądając na ligową tabelę. Żółto-biało-niebiescy nie potrafią wygrzebać się ze strefy spadkowej. Sytuacja jest zła, w statystycznych wyliczeniach Olimpia jest najpoważniejszym kandydatem do opuszczenia 2. ligi.

W najbliższej kolejce jednak łatwo nie będzie. Spójrzmy prawdzie w oczy: niewiele przemawia za Olimpią. Polonia Bytom walczy o awans, obecnie zajmuje trzecie miejsce w stawce i wraz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Wieczystą Kraków nadają tempo w 2. lidze. Polonia zdobyła 36 punktów, tylko trzy mniej niż lider, 11 więcej niż czwarty Hutnik Kraków i aż 26 więcej od Olimpii Elbląg. Dodatkowo są niepokonani na własnym terenie. W bieżącym sezonie rozegrali siedem spotkań w Bytomiu, wszystkie wygrali. W ogólnym ujęciu w 15 meczach odnieśli 12 zwycięstw, przegrali trzykrotnie. Akurat dwie z trzech porażek przytrafiły się w ostatnich występach. Najpierw w spotkaniu z Wieczystą, ale kibice 2. ligi zapewne znają kontrowersje związane z czerwonymi kartkami, ostatnio zaś przytrafiła się porażka z Chojniczanką w Chojnicach.

Olimpia mogła przepracować pełny mikrocykl, więc być może akumulatory będą w pełni naładowana. Cieszy fakt, że w Krakowie zagrał m.in. Michał Kuczałek, zatem absencja była krótka. Swoją drogą kapitan Olimpii podczas ostatniego meczu z Polonią w Bytomiu obchodził swój jubileusz związany z setnym występem dla żółto-biało-niebieskich, dodatkowo strzelił gola. Szkoda jedynie, że elblążanie przegrali 1:2.

Historycznie z Polonią

W roku 1978 obie drużyny spotkały się w juniorskiej piłce. Olimpia Elbląg trenowana przez Janusza Jakuszewskiego wygrała ligę wojewódzką i walczyła o medale Mistrzostw Polski Juniorów U-19. W elbląskich półfinałach wzięły udział (oprócz Olimpii): Polonia Bytom, Olimpia Poznań i Śląsk Wrocław. Ekipa “Jakuchy” zremisowała 1:1 ze Śląskiem Wrocław, nieznacznie przegrała z imienniczką z Poznania (1:2), przegrała również z Polonią Bytom (2:4) z późniejszym Mistrzem Polski Juniorów. Olimpia Elbląg ostatecznie została sklasyfikowana na miejscach 5-6.

Pierwsze bezpośrednie spotkanie w piłce seniorskiej miało miejsce w sezonie 1981/82. Żółto-biało-niebiescy byli beniaminkiem II ligi - ówczesny drugi poziom piłkarski w Polsce. Dla Olimpii była to druga w historii przygoda z zapleczem ekstraklasy. Drużynę w pierwszej rundzie prowadzili Józef Bujko i Lech Strembski. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Olimpii 3:1. Rewanż w Bytomiu wygrała Polonia 2:0 (trenerem Olimpii był Stanisław Stachura)

Olimpia nigdy nie odniosła zwycięstwa w Bytomiu. W pięciu próbach tylko raz zremisowała, czterokrotnie wygrywali gospodarze. W meczu zremisowanym bohaterem Olimpii został bramkarz Wojciech Daniel, który w doliczonym czasie gry obronił rzut karny interweniując ze złamanym palcem.

10 meczów: 3 zwycięstwa Olimpii, 2 remisy, 5 zwycięstw Polonii

bilans bramkowy: 15:15 dla Olimpii.

15.11.1981 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 3:1 (Piernicki, Sobczyk x2)

30.05.1982 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 2:0

25.08.1985 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 2:1 (Szostak)

06.04.1986 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 0:0

27.08.2011 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 2:1 (Pacan, Iwan)

01.04.2012 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 3:2 (Banasiak, Chałas)

06.08.2016 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 0:0

26.11.2016 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 5:1 (Stępień, Bojas, Ł. Pietroń, Piceluk, Bartkowski)

03.11.2023 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 2:1 (Kuczałek)

18.05.2024 r. – Olimpia Elbląg - Polonia Bytom 1:3 (Jóźwicki)

Transmisja

Czeka nas ósma transmisja z udziałem Olimpii w trwającym sezonie. We wcześniejszych żółto-biało-niebiescy dwa razy wygrali, dwukrotnie zremisowali i trzy razy przegrali. Transmisja za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na ich stronie internetowej.

Polonia Bytom - Olimpia Elbląg w sobotę, 2 listopada, godz. 20.

