Olimpia dziękuje prezydentowi, kibice piszą list otwarty (aktualizacja)

- W latach 2015-2022 wsparcie dla ZKS Olimpii z samorządu elbląskiego wyniosło ponad 20 mln złotych – piszą władze klubu na swojej stronie internetowej, informując o spotkaniu z prezydentem Elbląga, którego celem było „podsumowanie działalności w 2022 roku oraz planowanie wspólnych inicjatyw w kolejnym 2023 roku”. W odpowiedzi na te informacje stowarzyszenie kibiców Olimpii wystosowało list otwarty.

Pełną treść informacji Olimpii Elbląg ze spotkania z prezydentem Witoldem Wróblewskim Czytelnicy znajdą na stronie internetowej klubu.

Wynika z niej, że 20 mln złotych, które samorząd Elbląga przekazał w latach 2015-2022 na wsparcie dla ZKS Olimpia to m.in. środki przeznaczone na przebudowę stadionu przy ul. Agrykola, dotacje na prowadzenie szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów, a także utrzymanie obiektów, z których bezpłatnie korzystają zawodnicy ZKS Olimpii.

- Realizacja autorskiego programu szkolenia w ZKS Olimpia Elbląg od 2014 roku, przy współpracy z Panem Prezydentem Witoldem Wróblewskim, Urzędem Miejskim w Elblągu oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, pozwoliła zbudować solidny zespół seniorów, zaliczany do czołówki II ligi, a Akademii Piłkarskiej Olimpii Elbląg zdobyć certyfikat Złotej Gwiazdki PZPN – jako jedynemu klubowi w województwie warmińsko-mazurskim – czytamy w informacji klubu (pisownia oryginalna – red.).

Władze Olimpii Elbląg wspominają też o rozpoczętej właśnie modernizacji części stadionu przy ul. Agrykola (m.in. kas biletowych, budowy sanitariatu), o czym portEl.pl informował już kilka dni temu. I dodają, że w projekcie budżetu miasta na 2023 rok są zabezpieczone pieniądze na wykonanie koncepcji przebudowy samego stadionu.

- Strony ustaliły, że powstanie grupa robocza, która wypracuje kolejność prac i koncepcję przebudowy stadionu w ramach możliwości finansowych Miasta Elbląg. Prezydent Wróblewski zadeklarował dalsze wsparcie dla ZKS Olimpii w prowadzeniu szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów – informuje klub.

Spotkanie przedstawicieli Olimpii i MOSiR z prezydentem (fot. ze strony internetowej klubu)

W odpowiedzi na informacje klubu Stowarzyszenie Kibiców Olimpii Elbląg wystosowało list otwarty, który nasza redakcja otrzymała mailem. Z jego pełną treścią można zapoznać się tutaj.

- My reprezentanci kibiców elbląskiej Olimpii, wyrażamy ogromne zdziwienie informacjami, które zostały wczoraj (wtorek 6 grudnia) przedstawione na profilu w serwisie Facebook przez Klub Olimpia Elbląg po spotkaniu z prezydentem miasta Elbląga, które odbyło się 1 grudnia. Co takiego stało się w ostatnich dniach, że prezydent ignorujący Klub przez całą kadencję, w środku kampanii referendalnej znajduje czas na spotkanie w sprawach Olimpii? Czy nie jest to wikłanie Klubu w polityczne rozgrywki, które po bardzo prawdopodobnym referendum mogą mieć dla niego negatywne skutki? – piszą kibice. I domagają się „odpowiedzi w trybie pilnym” na stawiane przez siebie w liście otwartym pytania. Dotyczą one nie tylko wspomnianych wyżej 20 mln złotych, ale także tego, czy zostały wyjaśniona sprawa okrojenia inwestycji stadionowej w ramach budżetu obywatelskiego (pisaliśmy o tym m.in. tutaj) i czy miasto „zaczęło poważnie myśleć o inwestycji w nowy stadion dla Elbląga”.

Nasza redakcja również wysłała pytania w sprawie planowanych działań władz miasta dotyczących stadionu w 2023 roku i kolejnych latach. Do tematu wrócimy.

Aktualizacja z piątku: W odpowiedzi na list otwarty odpowiedzi na pytania kibiców na swojej stronie internetowej zamieścił zarząd Olimpii Elbląg. "Spotkania z Panem Prezydentem odbywają się systematycznie kilka razy w roku, a zawsze na koniec roku Zarząd Klubu ma zwyczaj podziękowania za dotychczasową pomoc i rozmawia na temat przyszłości, aby móc zaplanować budżet Klubu na kolejny rok. Klub jest apolityczny i współpracuje ze wszystkimi środowiskami, które chcą pomóc Olimpii w rozwoju sportowym i awansie na wyższy poziom rozgrywek. Uważamy, że należymy do jednej grupy, której na imię OLIMPIA ELBLĄG" - napisał zarząd klubu. Całość odpowiedzi znajdziecie tutaj.