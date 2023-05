Olimpia Elbląg bez licencji na I ligę

Nie ma podgrzewanej murawy - nie ma pierwszej ligi. Tak można skomentować decyzję Komisji ds. Licencji PZPN, która nie przyznała elbląskiemu klubowi licencji na grę na zapleczu ekstraklasy.

„Komisja postanowiła nie przyznać klubowi Olimpia Elbląg: licencji upoważniającej klub do uczestnictwa w rozgrywkach I Ligi w sezonie 2023/2024 w związku z niespełnieniem kryterium I.16 Podręcznika Licencyjnego.“ - możemy przeczytać w opublikowanym dziś komunikacie komisji ds. licencji PZPN.

Kryterium I.16 dotyczy podgrzewanej murawy (a w zasadzie jej braku) na Stadionie Miejskim w Elblągu, gdzie Olimpia Elbląg rozgrywa swoje drugoligowe mecze. W oświadczeniu klub poinformował, że od tej decyzji będzie się odwoływał: „Rozpoczęto przygotowywanie brakujących dokumentów. Od dnia dzisiejszego mamy 5 dni roboczych na złożenie odwołania do właściwej Komisji w PZPN“ - możemy przeczytać na klubowym profilu na Facebooku.

- Jestem zaskoczony decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w sprawie nieprzyznania ZKS Olimpia Elbląg licencji na występy w I lidze piłki nożnej - komentuje prezydent Witold Wróblewski w mailu przesłanym w poniedziałek wieczorem do mediów przez Joannę Urbaniak, jego rzeczniczkę.

„Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych została uzasadniona niespełnieniem jednego z kryteriów infrastrukturalnych, to jest posiadania boiska z systemem podgrzewania murawy. Jest to niezrozumiałe, tym bardziej że Miasto Elbląg rozpoczęło proces inwestycyjny dotyczący wykonania wyżej wymienionego systemu, o czym został poinformowany Prezes ZKS Olimpia Elbląg Paweł Guminiak pismem z dn. 25 kwietnia 2023 r.. Obecnie przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji. Umowa na jego opracowanie została podpisana 3 kwietnia br. Program ma być gotowy do 18 maja br. W budżecie Elbląga są zabezpieczone pieniądze na ten cel. Procedura dotycząca wykonania tego zadania jest w toku - czytamy w oświadczeniu. - Informuję również, że w dn. 8 maja br. złożyłem wniosek o dofinansowanie przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola 8 w programie ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. Sportowa Polska 2023. W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje się wykonanie podgrzewania elektrycznego jednej płyty boiska piłkarskiego z trawy naturalnej, w tym wykonanie systemu grzewczego w istniejącej murawie metodą wcinania kabli grzejnych, wykonanie systemu sterowania i monitorowania pracy instalacji grzewczej, wykonanie zasilania elektrycznego systemu podgrzewania murawy. Biorąc powyższe pod uwagę, rekomenduję ZKS Olimpia Elbląg skorzystanie ze środka odwoławczego od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. - brzmi oświadczenie prezydenta.

Warto przypomnieć, że budżecie Elbląga na rok 2023 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma wpisanego zadania, którego tytuł sugerowałby modernizację Stadionu Miejskiego. W budżecie Elbląga jest wymieniona suma 65 tys. zł na koncepcję przebudowy stadionu przy ul Agrykola w Elblągu i... to jest koniec inwestycji w stadion przewidzianych w budżecie na ten rok.

Olimpia Elbląg zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli II ligi ze stratą sześciu punktów do szóstej pozycji, która daje możliwość gry w barażach. Do końca sezonu zasadniczego pozostały trzy kolejki, w których żółto-biało-niebiescy mogą zdobyć maksymalnie dziewięć punktów.