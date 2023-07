Olimpia Grudziądz: prequel

Mecz z z ligowym rywalem - Olimpią Grudziądz był pierwszym sprawdzianem drużyny Przemysława Gomułki przed nadchodzącym sezonem. Po ciekawym meczu ze zwycięstwa mogli się cieszyć goście. Zobacz zdjęcia.

Jeszcze przed meczem Olimpia Elbląg poinformowała o zakontraktowaniu Macieja Spychały. 25. letni trzy ostatnie sezony spędził w Stomilu Olsztyn. W sezonie 2023 rozegrał 31 meczów (29 w lidze i 2 w Pucharze Polski), zdobył cztery bramki, trzy razy był napomniany żółtą kartką.

Trener Olimpii Elbląg na dzisiejsze spotkanie zdecydował się wystawić dwie jedenastki o zbliżonym potencjale, które rozegrały po 45 minut. W składzie zabrakło Michała Kuczałka, który wrócił już do treningów po kontuzji i prawdopodobnie zobaczymy go w kolejnych meczach sparingowych oraz Adama Żaka, nowego piłkarza żółto-biało-niebieskich. Mecz z grudziądzkich zespołem był tez okazją do zaprezentowania się piłkarzom testowanym, których kilku zameldowało się dziś na boisku przy ul. Moniuszki. Szkoleniowiec elbląskiego zespołu „testowanych“ umieścił w obu jedenastkach.

Na murawie zobaczyliśmy stosunkowo ciekawe spotkanie. Nie brakowało sytuacji podbramkowych i na dobrą sprawę, gdyby nie parę błędnych decyzji piłkarzy w żółtych strojach, to gospodarze mieli szansę zacząć od zwycięstwa. Już w 1. minucie błąd obrońcy gości mógł skończyć się bramką, ale ostatecznie strzał nie sprawił problemowi grudziądzkiemu bramkarzowi. Gospodarze atakowali składnie i z pomysłem, brakowało kropki nad i, po której piłka powinna załopotać w sieci. Podobne problemy mieli i goście. Gorąco zrobiło się zwłaszcza w 20. minucie, kiedy Andrzej Witan nie zdążył wrócić do bramki.

I to goście pierwsi wyszli na prowadzenie. W 33. minucie Oskar Sikorski pokonał Andrzeja Witana. Na odpowiedź gospodarzy czekaliśmy kilka minut. Pięć minut przed zakończeniem regulaminowego czasu pierwszej połowy Kacper Jóźwicki przejął piłkę i z zimną krwią doprowadził do wyrównania. W 45. minucie piłka ponownie zawitała do bramki grudziądzkiej drużyny, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną.

fot. Mikołaj Sobczak

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Bramkarze obu drużyn musieli zachować czujność. Gospodarze mieli okazję wyjść na prowadzenie, kiedy w 60. minucie Mariusz Gabrych obił spojenie bramki gości. Chwilę później to zespół z Grudziądza zdobył bramkę. Szymon Stanisławski został faulowany w polu karnym. I były piłkarz Olimpii Elbląg nie dał szans Łukaszowi Łęgowskiemu z rzutu karnego.

Gospodarze próbowali doprowadzić do wyrównania. Raz za razem szedł kolejny atak na grudziądzką bramkę. Okazji było kilka, ale gol wyrównujący padł dopiero w 82. minucie. Chwilę wcześniej strzelali Yan Senkevich i Mariusz Gabrych, skończyło się na rzucie rożnym. Dośrodkowanie, Łukasz Sarnowski głową i znów był remis.

Gospodarze mogli to spotkanie wygrać, gdyby nie... Do końca nie wiemy co. Mariusz Gabrych wystawia piękna piłkę Dominikowi Kozerze, ten jest jednak źle ustawiony i nie sięga futbolówki. A w ostatniej minucie Patryk Winsztal (też były piłkarz Olimpii Elbląg) ustalił wynik meczu.

- Ciekawy mecz z obu stron. Mogło paść więcej bramek z jednej i z drugiej strony. My, w trakcie sparingów chcemy wypróbować dużo nowych rzeczy. Z niektórych rzeczy w tym meczu wywiązaliśmy się pozytywnie, niektóre są do poprawy. W kolejnych meczach będziemy próbować realizować resztę zadań - mówił Przemysław Gomułka, trener Olimpii Elbląg.

Kolejne spotkanie sparingowe Olimpijczycy rozegrają w najbliższą środę. W Wikielcu zmierzą się z beniaminkiem III ligi - miejscowym GKS. Z Olimpią Grudziądz podopieczni Przemysława Gomułki zmierzą się w trzeciej kolejce (5/6 sierpnia)

Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 2:3 (1:1)

Bramki: 0:1 - Sikorski (33. min.), 1:1 - Jóźwicki (40. min.), 1:2 - Stanisławski (65. min., karny), 2:2 - Sarnowski (82. min.), 2:3 - Winsztal (90. min.)

Olimpia Elbląg (I połowa): Witan - Jakubczyk, Łaszak, Wierzba, Stefaniak, Labecki, Danowski, Jóźwicki, Yampol, Yatsenko, Szuta

Olimpia Elbląg (II połowa): Łęgowski - Sarnowski, Szcudliński, Ochwat, Famulak, Spychała, Stawski, Senkevich, Kozera, Gabrych, Filipczyk

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg