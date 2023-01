Olimpijczycy wrócili do treningów

Siedem tygodni zostało do rozpoczęcia rundy wiosennej w II lidze piłki nożnej. Piłkarze Olimpii przygotowywać się będą na własnych obiektach. - Chcemy cieszyć się grą, tak jak cieszyliśmy się nią w rundzie jesiennej - mówi Przemysław Gomułka, trener elbląskiej drużyny. Zobacz zdjęcia.

Wczoraj (9 stycznia) od testów motorycznych piłkarze Olimpii rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej II ligi. - Jestem pozytywnie zaskoczony formą, w jakiej zawodnicy wrócili do klubu. W przerwie kazałem im tylko odpocząć, a jesteśmy w takiej formie, że możemy normalnie wejść w trening. Będziemy trenować z piłkami, w grach, cieszyć się tą grą, tak jak cieszyliśmy się całą rundę - mówił Przemysław Gomułka, trener Olimpii Elbląg przed dzisiejszym treningiem.

Olimpijczycy do sezonu będą przygotowywać się na własnych obiektach. W planach jest rozegranie kilku sparingów: z Arką Gdynia (I liga, Cetniewo), Sokołem Ostróda (III liga, Elbląg), Jaguarem Gdańsk (IV liga, Elbląg), Pogonią II Szczecin (III liga, Elbląg), Olimpią Grudziądz (III liga, Świecie), Gedanią Gdańsk (III liga, Elbląg) oraz Wartą Poznań (Ekstraklasa, Poznań lub Grodzisk Wlkp.).

Jesienią w żółto-biało-niebieskich barwach nie zobaczymy już Kamila Wengera, Dawida Wojtyry, Konrada Gutowskiego i Sebastiana Milanowskiego. Na dzisiejszym treningu pojawiło się dwóch zawodników testowanych: jeden z Kluczborka, drugi z Ukrainy. Sprawa Kacpra Szczudlińskiego, który był testowany w trakcie grudniowego zgrupowania, jest na etapie rozmów pomiędzy zainteresowanymi klubami. Trener żółto-biało-niebieskich chciałby pozyskać napastnika, środkowego obrońcę oraz jednego lub dwóch wahadłowych.

W sztabie szkoleniowym pojawił się nowy trener bramkarzy, którym został Łukasz Szymański, ostatnio zatrudniony w KKS Kalisz. W ciągu dwóch tygodni powinniśmy poznać tez nazwisko nowego asystenta trenera. - Zgłosiło się bardzo dużo osób, chciałem dać każdemu szansę. Uważam, że jest bardzo dużo ludzi „ukrytych“, o których nie wiemy, a którzy chcą pracować, kochają ten sport i oddają mu serce.

W dzisiejszym treningu uczestniczyło 25 piłkarzy. - Zdecydowałem się dać szanse kilku zawodnikom z rezerw. Cały czas robię przetasowania, żebym poznał jak największą ilość zawodników z drugiej drużyny, którzy ciężko pracują i zasłużyli na tę szansę - mówił Przemysław Gomułka.

Zapytaliśmy też trenera o hasztagi #GramyRazem #1LigawElblagu #CzasNaAwans, które pojawiły się na klubowych profilach w mediach społecznościowych. - Kibice chcieliby I ligi, nie ma chyba w Elblągu osoby, która by tego nie chciała. Zdaję sobie sprawę z tego, że klub nie ma takich finansowych możliwości jak np. Kotwica Kołobrzeg, Motor Lublin czy Polonia Warszawa. Ale mamy ambitnych ludzi, którzy chcą pracować i pracują, abyśmy jako pierwsza drużyna mieli coraz więcej możliwości, a to jest dla mnie najważniejsze. Z tymi chłopakami, którzy są tutaj plus ci, którzy dojdą, będziemy się starać, aby z każdego meczu ściągnąć jak najwięcej punktów i na koniec sezonu być w pierwszej szóstce - mówił trener. - Jesienią zdobyliśmy 32 punkty, to nie byłbym ambitną osobą, gdybym teraz powiedział, że chcę sobie tylko pograć w drugiej rundzie i wygrać Pro Junior System. Jestem ambitny i jeżeli udało mi się zdobyć 32 punkty jesienią, to wiosna będę się starał wykręcić podobny wynik, jeżeli nie lepszy. Jeżeli wszystko się uda, to powinno to iść tam, gdzie kierują hasztagi.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg