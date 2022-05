Ostatni mecz, potem festyn

Ani się człowiek obejrzał, a przed nami finałowy odcinek kampanii 2021/2022. Obecny sezon kończy się wyjątkowo szybko, ale nie może być inaczej, bo tegoroczny terminarz jest napięty niczym struna ze względu na mundial w Katarze na przełomie listopada i grudnia. W niedzielę (22 maja) Olimpia zagra ze Śląskiem II Wrocław.

- Patrząc na poprzedni sezon myślę, że wszyscy w ciemno wzięliby miejsce tuż za miejscem barażowym, ale patrząc na cały sezon jest niedosyt, bo do baraży zabrakło niewiele. Ale to już za nami, nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, trzeba iść do przodu. - poinformował w wywiadzie dla oficjalnej strony Miłosz Kałahur.

Terminarz na nową kampanię nie jest jeszcze znany, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejny sezon rozpoczniemy w weekend 15-17 lipca, czyli identycznie jak rozgrywki dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w Polsce, ewentualnie tydzień później. Zanim jednak piłkarze rozjadą się na urlopy pozostała jeszcze jedna robota. Tak samo jak w poprzednim sezonie, ostatnim rywalem Olimpii na własnym stadionie będą rezerwy Śląska Wrocław.

Wspomnienia z zeszłego meczu są mało przyjemne. Przegrana była bezapelacyjna. Śląsk II rozegrał mistrzowską partię wygrywając pewnie aż 4:1. Próba rewanżu przypadła kilka miesięcy później, ale w ramach nowego, obecnego sezonu. Wrocław okazał się mało gościny, Śląsk II ponownie wygrał, tym razem 3:0.

Obecnie czeka nas mecz bez większej presji na wynik, bo kwestie najważniejsze są rozstrzygnięte. Olimpia i Śląsk II pozostaną na poziomie centralnym, żółto-biało-niebiescy zakończą ligę w pierwszej jedenastce. To o tyle istotne, że w następnym sezonie żółto-biało-niebiescy unikną rundy wstępnej Pucharu Polski. W niej uczestniczy 8 zespołów II ligi z miejsc 11-18. Tym samym Olimpia przygodę z PP rozpocznie od I rundy, gdzie można trafić na przeciwnika nawet z Ekstraklasy.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia Pro Junior System. Tutaj toczy się gra o duże pieniądze za promowanie młodych piłkarzy. W puli nagród znajduje się 5 mln złotych. Olimpia walczy o miejsce drugie, krocząc tym samym po gratyfikację w wysokości 800 tysięcy złotych. Przed ostatnią kolejką zajmuje jednak trzecią lokatę (Olimpia 10114 pkt, drugi Hutnik Kraków - 10476), za które można otrzymać 700 tysięcy.

Po najbliższym meczu kibice elbląskiego klubu zapraszają na Piknikowy Olimpijski festyn rodzinny na terenie obiektu przy ul. Agrykola. Cel jest oczywisty: radośnie spędzić czas z rodziną. Impreza szczególnie skierowana do najmłodszych kibiców, na których czekać będzie m.in. zjeżdżalnia tzw. dmuchaniec, bańki mydlane, malowanie twarzy, wyścigi w workach oraz inne sportowe konkurencje. Nie zabraknie pamiątkowych balonów, w powietrzu unosić się będzie zapach waty cukrowej. Start imprezy równo z gwizdkiem kończącym spotkanie Olimpii ze Śląskiem (potrwa do godziny 18.).

Bilety

Stacjonarna przedsprzedaż wejściówek rozpoczęła się w czwartek, trwa do soboty w punkcie sprzedaży na parterze budynku klubowego od strony nowego parkingu czyli od ul. Kościuszki (za halą MOS).

Przypominamy, że dzieci do lat 6 wejdą na mecz za darmo pod warunkiem, że są pod opieką rodzica (lub opiekuna prawnego), który ma ważny bilet lub karnet. Dostępne są także bilety ulgowe dla dzieci w wieku 7-18 lat (do rocznika 2005) oraz seniorów w wieku 65+ (od rocznika 1957).

Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław w niedzielę, 22 maja, o godz. 12:30. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

