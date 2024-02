Ostatni sprawdzian przed ligą

Mławianka Mława była ostatnim sparingpartnerem Olimpii Elbląg w zimowym okresie przygotowawczym. W kolejną sobotę podopieczni Przemysława Gomułki podejmą w Elblągu częstochowską Skrę i tym samym rozpoczną wiosenną walkę o punkty.

Mławianka Mława po rundzie jesiennej zajmuje 15. miejsce w tabeli pierwszej grupy III ligi. Na strefą barażową mają zespół z Mławy ma tylko punkt przewagi. W tej samej grupie III ligi gra też elbląska Concordia. W ligowym meczu tych drużyn w Elblągu padł bezbramkowy remis.

W dzisiejszy (17 lutego) mecz lepiej weszli Olimpijczycy, którzy dość szybko zepchnęli rywali do obrony. Swoją przewagę udokumentowali w 19. minucie spotkania. Adam Żak zastawił się w polu karnym Mławianki, oddał piłkę do Macieja Famulaka, a ten wyprowadził Olimpię na prowadzenie. W tej części meczu rywale z rzadka przedostawali się pod bramkę strzeżoną przez Andrzeja Witana.

Po zmianie stron żółto-biało-niebiescy potrzebowali kilka minut na podwyższenie wyniku. Już trzy minuty po gwizdku Oleksandr Yatsenko. Akcja po skrzydle, podanie do Oleksandra Yatsenki i Ukrainiec w kolejnym meczu notuje trafienie.

W tej części meczu rywale częściej gościli pod bramką Olimpii. Andrzej Witan i Nikodem Januszewski (młodzieżowiec wszedł na ostatnie minuty meczu) zachowali czyste konta, ale kilka razy piłkarze z Mławy mogli skarcić elblążan. Skończyło się na strachu.

Wynik spotkania ustalił Yan Senkevich kilka minut przed końcem meczu. Białorusin odebrał piłkę rywalowi, wyszedł „sam na sam“ z bramkarzem Mławianki i... Formalności stało się zadość.

Za tydzień, meczem z częstochowską Skrą Olimpijczycy zainaugurują rundę wiosenna II ligi. - Cieszę się, że nikt nie złapał kontuzji, nie straciliśmy bramki , strzeliliśmy trzy. Mławianka była dobrze zorganizowana, w żadnym momencie tego meczu się nie poddał, cały czas chciał zdobyć bramkę - mówił Przemysław Gomułka, trener Olimpii. - Grali z pomysłem, z zaangażowaniem. My jesteśmy tydzień przed ligą. Cieszę się, że zagraliśmy na naturalnym boisku. Myślę, że to dobry sparing, bo widać było, to co trenowaliśmy.

Olimpia Elbląg - Mławianka Mława 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 - Famulak (19. min.), 2:0 - Yatsenko (48. min.), 3:0 - Senkevich (87. min.)

Olimpia: Witan - Mruk, Szczudliński, Sarnowski, Filipczyk, Danilczyk, Kuczałek, Yatsenko, Famulak, Bartoś, Żak. Grali też: Januszewski, Stefaniak, Spychała, Jóźwicki, Senkevich, Czapliński, Łaszak