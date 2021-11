Ostatni wyjazd

Końcówka roku w II lidze niesie za sobą ogromny bagaż emocjonalny. W przedostatniej kolejce w 2021 r. dojdzie do m.in. hitowego starcia Ruchu Chorzów z Motorem Lublin, ostatni Sokół Ostróda zagra z trzecią Chojniczanką, Olimpia zmierzy się w Krakowie z Hutnikiem. Teoretycznie faworytem są elblążanie, ale wobec ostatnich problemów jest dużo wątpliwości.

Stwierdzenie, że Olimpia chce się przełamać będzie truizmem, jednak w pełni oddaje oczekiwania. Seria meczów bez zwycięstwa wydłużyła się do czterech i czym dłużej będzie trwała, tym bardziej żółto-biało-niebiescy będą zjeżdżać w ligowej tabeli. Można dodać także kwestie mentalne. Porażka zawsze powoduje dyskomfort, ich seria niepokój i przy okazji powstaje pytanie gdzie leży problem. Odpowiedzi musi znaleźć trener Grzegorczyk.

- Z budowaniem drużyny jest podobnie jak z robieniem słonia. Dużo kurzu, szumu, a efekt dopiero za dwa lata. - stwierdził niegdyś były trener żółto-biało-niebieskich i selekcjoner reprezentacji Polski Wojciech Łazarek. Słowa są adekwatne do obecnej sytuacji. Doskonale przecież wiemy, że latem doszło do wielu zmian, zatrudniono ponad tuzin nowych zawodników. Nie mogło być inaczej skoro z klubem pożegnało się aż 13 piłkarzy. Jest to zatem jakiś element na usprawiedliwienie ostatniej zadyszki.

Oczywiście znamy także aktualne bolączki trapiące Olimpię. Przede wszystkim brak skuteczności, ale również niespełniające oczekiwań transfery. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie gdzie zniknął Ilias El Bouh? Słuch o tym francuskim piłkarzu zaginął. Dodatkowo Marcel Zając, po którym można było spodziewać się więcej niż systematycznych występów w drugiej drużynie. Zając został wybrany do najlepszej jedenastki rundy jesiennej IV ligi, co za pewne jest wyróżnieniem, ale chyba nie o to chodziło w przygodzie z Olimpią.

Na wyjazdach Olimpia gra słabo

Mecz z Hutnikiem zamknie rozdział dotyczący delegacji w roku 2021. Oczywiście można go rozbić na dwa podrozdziały czyli wiosnę poprzedniej kampanii i jesień bieżącej. Przed wakacjami za drużynę odpowiadał trener Trzeciak, obecnie trener Grzegorczyk. Wówczas było blado, aktualnie jest niewiele lepiej.

Drużyna Trzeciaka rozegrała 10 meczów wyjazdowych wygrała tylko raz, zremisowała w czterech przypadkach, pięć spotkań kończyło się porażkami. Żółto-biało-niebiescy strzelili 7 bramek, stracili 12. Ekipa Grzegorczyka dotychczas grała 9 razy poza domem, zwycięstwa były dwa, trzy remisy i cztery porażki. Bilans bramkowy 7:13.

Podsumowując: 19 meczów, 3 wygrane, 7 remisów, 9 przegranych. Bramki: 14-25. Wnioski rzucają się w oczy. Na wyjazdach żółto-biało-niebiescy grają słabo. Na 57 możliwych punktów, zdobyli 16.

Runda wiosenna 2021:

Motor Lublin - Olimpia Elbląg 1:0

Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 0:0

Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg 2:1

Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 0:0

Górnik Polkowice - Olimpia Elbląg 2:1

Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 3:1

GKS Katowice - Olimpia Elbląg 1:0

Błękitni Stargard - Olimpia Elbląg 0:0

Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 2:3

KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 1:1

Runda jesienna 2021:

KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 2:2

Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg 0:1

Stal Rzeszów - Olimpia Elbląg 0:0

Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg 3:0

Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 2:3

Znicz Pruszków - Olimpia Elbląg 1:1

Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

Śląsk II Wrocław - Olimpia Elbląg 3:0

Przeciwnik

Hutnik, podobnie jak Olimpia, był aktywny w letnim okienku transferowym. Wśród odejść znaleźli się zawodnicy, którzy skończyli wiek młodzieżowca, także grupa piłkarzy zdaniem trenera Szydełko nie pasujących do koncepcji, inni zaś chcieli występować w wyższej klasie rozgrywkowej.

Wspominamy trenera Szymona Szydełko, bo latem odpowiadał za budowę obecnej drużyny, ale po przegranym meczu z KKS-em Kalisz 0:2 (25 września) rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Jego obowiązki przejął Krzysztof Lipiecki, który musiał zrezygnować z prowadzenia II drużyny Bruk-Betu Termaliki, aby otrzymać angaż w Krakowie. Co ciekawe nadal pozostał trenerem koordynatorem w Akademii Piłkarskiej Bruk-Betu Termalica.

Skupiając się na aspektach kadrowy, przed szereg wychodzi doświadczony Piotr Stawarczyk, który wystąpił w 16 meczach w bieżącym sezonie, we wszystkich zagrał w pełnym wymiarze czasowym. W przeszłości zawodnik Ruchu Chorzów, z którym w sezonie 2011/2012 zdobył wicemistrzostwo Polski. Najskuteczniejszym piłkarzem jest obecnie Jakub Wilczyński, wypożyczony z Arki Gdynia, zdobywca czterech goli.

Dla Hutnika mecz z Olimpią będzie trzecim z rzędu na własnym obiekcie. W minionej kolejce przegrali ze Śląskiem II Wrocław 0:1, wcześniej niespodziewanie pokonali Ruch Chorzów 2:0. Zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Do dziewiątej Olimpii tracą 14 oczek.

Bilans konfrontacji

11 meczów: 3 zwycięstw Olimpii, 5 remisów, 3 wygrane Hutnika

bramki: 13:10 dla Hutnika

06.09.1981 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:0

04.04.1982 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 2:0 (Sobczyk x2)

06.10.1985 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:1 (Spychalski)

18.05.1986 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 3:0

09.11.1986 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 3:1 (Rajkiewicz)

14.06.1987 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 3:0 (Rajkiewicz, Spychalski, Radowski)

13.09.1987 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:1 (Szeląg)

17.04.1988 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:1 (Szeląg)

03.10.2020 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 0:1

10.04.2021 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 0:0

07.08.2021 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:0 (Piekarski)

Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg w sobotę, 27 listopada, godz. 13:00. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl