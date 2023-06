Pierwszy sparing Olimpii

Zapewne część kibiców czuje obecnie smak wakacji, wstaje rano, ale nie do pracy. Co innego piłkarze Olimpii, których urlopy to już miłe wspomnienie, a obecnie są w okresie przygotowań do nowego sezonu. Trwający mikrocykl zakończy gra kontrolna, która odbędzie się w sobotę (1 lipca). Do Elbląga przyjedzie imienniczka z Grudziądza.

Etatowy sparingpartner Żółto-biało-niebiescy z Olimpią Grudziądz grają systematycznie, niemal w każdej przerwie między sezonami, nawet gdy obie drużyny dzieliło kilka poziomów. Jeszcze zimą w roku 2016 Olimpia Elbląg przygotowywała się do rundy rewanżowej w III lidze, Olimpia Grudziądz grała na zapleczu Ekstraklasy. Sparing wygrali przedstawiciele I ligi. Latem tego samego roku, żółto-biało-niebiescy szlifowali formę już do II ligi. Jednym z etapów przygotowań był mecz w Grudziądzu, gdzie ponownie lepsi okazali się pierwszoligowcy wygrywając 5:2. Zimą kolejnego roku sparing był zaplanowany (na 18 lutego 2017 r.), ale ostatecznie plany uległy zmianie. Olimpia Elbląg zmierzyła się z GKS-em Przodkowo, Olimpia Grudziądz grała w Świeciu z FC Gorodeya - przedstawicielem białoruskiej Ekstraklasy. Latem doszło już do gry kontrolnej. Olimpia Grudziądz (wówczas szósty zespół I ligi) zremisowała z Olimpią Elbląg (wówczas piąta drużyna II ligi) 1:1. Na początku roku 2018 Olimpia Elbląg zaplanowała 8 meczów sparingowych, w których zabrakło Olimpii Grudziądz. Przygotowania przebiegły harmonijnie i tym samym 3 marca II liga miała wznowić rozgrywki. Niestety pogoda pokrzyżowała plany i cała 20. kolejka została odwołana. Żółto-biało-niebieskim zależało jednak na wybieganiu 90. minut, dlatego szukano wymagającego sparingpartnera. W rozgrywkach pierwszoligowych również nie rozegrano kilku spotkań i tym samym doszło do meczu towarzyskiego z Olimpią Grudziądz. Latem tego samego roku obie drużyny zagrały w Elblągu, wygrał Grudziądz. Po tamtym spotkaniu w pamięci zapadł dobry występ testowanego Michała Kuczałka, który po kilku dniach podpisał kontrakt z elbląskim klubem. Odstępstwo od normy oglądaliśmy w początkowych miesiącach roku 2019. Wówczas nie zakontraktowano meczu sparingowego z Olimpią Grudziądz, być może ze względu na fakt, że obie drużyny grały w tej samej lidze. Latem jednak już do test-meczu doszło. Olimpia Elbląg pokonała 2:0 niedawnego rywala z II ligi, ówczesnego beniaminka I ligi. Do przerwy w meczu z Olimpią Grudziądz podczas zimowych przygotowań z roku 2020 wystąpili piłkarze, którzy jesienią walczyli w II lidze i poniżej pewnego poziomu nie schodzili. Było 1:1. W drugiej części meczu pojawili się zmiennicy i poziom gry spadł. Ostatecznie elblążanie przegrali z Olimpią Grudziądz 1:2. Latem nie zagrano. W kolejnym roku odbyły się sparingi zarówno zimą i latem. W lutym konfrontacja odbyła się w Świeciu - padł remis, w lipcu żółto-biało-niebiescy wygrali 3:0 na stadionie przy ul. Moniuszki. W roku 2022 kolejne dwa spotkania. Zimą po nudnym meczu goli nie oglądaliśmy, ale latem, podczas pierwszego okresu przygotowawczego pod batutą trenera Gomułki elblążanie wygrali 1:0 po bramce Yana Senkevicha. Zimą tego roku spotkanie odbyło się w Świeciu, lepsi okazali się grudziądzanie, którzy wygrali 2:0. Jednego z goli strzelił Patryk Winsztal, były zawodnik Olimpii Elbląg (dla elblążan strzelił jedną bramkę w czternastu występach w sezonie 2021/22). Napastnik w minionej kampanii był ważnym ogniwem zespołu z województwa kujawsko-pomorskiego (w 30 spotkaniach zdobył 9 bramek), dlatego przedłużenie kontraktu nie dziwi. Należy pamiętać, że daleko idących wniosków z suchych wyników podczas meczów sparingowych nie należy wyciągać, bo to okres pracy nad formą wielopłaszczyznową. Trenerzy wykorzystują ten czas na analizę poszczególnych graczy, ale również pochylają się nad zagadnieniami taktycznymi. 10.02.2016 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 2:1 (49’ Szuprytowski) - mecz w Świeciu 13.07.2016 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 5:2 (35’ Kolosov, 47’ Bojas) 18.02.2017 r. - sparing odwołany 05.07.2017 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 1:1 (53’ Szuprytowski) 03.03.2018 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 4:1 (15’ Stępień) - mecz w Świeciu 04.07.2018 r. - Olimpia Elbląg – Olimpia Grudziądz 0:1 (0:0) zima 2019 r. - sparingu nie zaplanowano 25.06.2019 r. - Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg 0:2 (35’ Lewandowski, 68’ Szmydt) 18.01.2020 r. - Olimpia Elbląg – Olimpia Grudziądz 1:2 (9’ Miller) lato 2020 r. - sparingu nie zaplanowano 12.02.2021 r. - Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 1:1 (50’ Kiełtyka) - mecz w Świeciu 17.07.2021 r. - Olimpia Elbląg – Olimpia Grudziądz 3:0 (55' Sarnowski, 64' Balicki. 71' Branecki) 12.02.2022 r. - Olimpia Elbląg – Olimpia Grudziądz 0:0 - mecz w Świeciu 05.07.2022 r. - Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 1:0 (85’ Senkevich) 11.02.2023 r. - Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 0:2 - mecz w Świeciu Sytuacja kadrowa w Olimpii Elbląg W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się, że podczas letniego okienka transferowego w Olimpii dochodzi do wielu zmian. Obecnie jest inaczej, przede wszystkim zgodnie ze słowami z ostatniej konferencji prasowej pracę kontynuuje trener Gomułka, który ma po prostu ważny kontrakt. W ostatnich dniach nasilają się informacje dotyczące kolejnych graczy, którzy parafowali nowe umowy, a także o transferach. Na tę chwilę skład Olimpii prezentuje się następująco: Łukasz Łęgowski - przedłużenie wypożyczenia, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Andrzej Witan - przedłużenie kontraktu, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 r.

Michał Kuczałek - przedłużenie kontraktu, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Yan Senkevich - przedłużenie kontraktu, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 r.

Marcel Stefaniak - przedłużenie kontraktu, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Maciej Famulak - przedłużenie kontraktu, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Patryk Jakubczyk - przedłużenie kontraktu, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Dawid Wierzba - ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 r.

Łukasz Sarnowski - ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 r.

Marcin Czernis - ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 r.

Mariusz Gabrych - ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 r.

Kacper Szczudliński - ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 r.

Kacper Jóźwicki - ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 r.

Marcin Rajch - umowa kończy się 30 czerwca 2023 r.

Dawid Danilczyk - wypożyczenie kończy się 30 czerwca 2023 r.

Aron Stasiak - wypożyczenie kończy się 30 czerwca 2023 r.

Adrian Piekarski - umowa kończy się 30 czerwca 2023 r.

Bartosz Danowski - umowa kończy się 30 czerwca 2023 r.

Jakub Branecki - ważny kontrakt do 30 czerwca 2025 r., ale wszystko wskazuje, że za chwilę odejdzie (więcej tutaj: https://www.portel.pl/olimpia/branek-w-termalice/134890)

Oleksandr Yatsenko (nowy zawodnik) - podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 r.

podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 r. Adam Żak - (nowy zawodnik) - podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 r. Do tej grupy należy doliczyć graczy z Akademii Olimpii Elbląg, w naszym mieście przebywają także zawodnicy testowani, istnieje możliwość, że podczas sobotniego sparingu takowi wystąpią. Sytuacja u rywala To co nie udało się rok temu, a sytuacja była niecodzienna z masą domysłów i oskarżeń, udało się w tym roku przy udziale byłych zawodników żółto-biało-niebieskich. O Patryku Winsztalu już opowiadaliśmy, barwy Olimpii Grudziądz reprezentowali również Szymon Stanisławski (w minionym sezonie w 27 spotkaniach strzelił 10 goli; w Elblągu w sezonie 2021/22: 27 meczów, 4 gole), a także Konrad Gutowski (16 meczów - 4 gole; w Elblągu w sezonie 2021/22: 11 spotkań). Olimpia wygrała grupę II trzeciej ligi. Drużynę wprowadził Bogusław Baniak, ale jego umowa wygasła 30 czerwca 2023 roku i nie została przedłużona. Nowy trenerem został Dominik Czajka, ostatnio szkoleniowiec Cartusii Kartuzy. W każdym razie Olimpia wraca na szczebel centralny po dwóch latach przerwy. Sparingi Olimpii Elbląg przed sezonem 2023/24 2 lipca vs Olimpia Grudziądz (Elbląg) 5 lipca vs GKS Wikielec (Elbląg) 7/8 lipca vs Lechia Gdańsk (Gdańsk) 12 lipca vs Cartusia Kartuzy (Elbląg) 15 lipca vs Arka Gdynia (Elbląg) Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz w sobotę, 1 lipca, o godz. 18:30, stadion przy ul. Moniuszki. Wstęp wolny. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg

