Po punkty na Podkarpacie

Wygrać ze Stalą Rzeszów łatwo nie będzie, ale... niewielu spodziewało się, że żółto-biało-niebiescy zremisują z Chojniczanką Chojnice w ostatniej kolejce. Po pierwsze zwycięstwo w sezonie Olimpijczycy powalczą na Podkarpaciu.

Pierwszy punkt w tym sezonie Olimpijczycy już zdobyli – w ostatniej kolejce urwali punkt liderowi z Chojnic. Teraz pora na pierwsze zwycięstwo, ale łatwo nie będzie. W piątek żółto-biało-niebiescy zmierzą się na Podkarpaciu z rzeszowską Stalą – aktualnie trzecią drużyną w II lidze. Patrząc jednak z drugiej strony: przed meczem z Chojniczanką też niewiele osób wierzyło, że elblążanie są w stanie postawić się drużynie swojego byłego szkoleniowca.

W piątek zmierzy się z drużyną, która ma jedną z najlepszych (jak na razie) defensyw: w lidze bramkarz Stali skapitulował dotychczas tylko dwa razy. Dokładnie tyle, ile bramek dotychczas strzelili piłkarze Olimpii. Drużyna z Rzeszowa zdobyła w obecnym sezonie sześć bramek – dokładnie tyle, ile stracili żółto-biało-niebiescy. Najskuteczniejszy z piłkarzy Stali 18-letni Dawid Olejarka ma już na koncie trzy trafienia.

Tymczasem elblążanie decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej wylądowali na ostatnim miejscu w tabeli. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zdecydowała się zmniejszyć karę Pogoni Siedlce (nałożoną za niedozwolone wspomaganie farmakologiczne piłkarzy w ubiegłym sezonie) z minus sześciu do minus trzech punktów. I zespół z Siedlec awansował na 15. miejsce w tabeli, a pozycję czerwonej latarni przejęła Olimpia. Mamy nadzieję, że elblążanie po tej kolejce oddadzą te mało "chwalebne" miejsce komuś innemu.

Z dobrych wiadomości: to elblążan nie czekają jednak zapowiadane wcześniej podróże po Polsce w całym tygodniu. W meczu 7. kolejki z Hutnikiem nastąpiła zmiana gospodarza i to zespół z grodu Kraka przyjedzie do Elbląga. A to oznacza, że po powrocie Olimpii z Podkarpacia żółto-biało-niebiescy zagrają trzy mecze z rzędu u siebie i po wtorkowym spotkaniu z Sokołem Ostróda nie będą musieli znów jechać na południe, tylko w spokoju przygotowywać się do meczu z Hutnikiem.

Sytuacja kadrowa Olimpii przedstawia się następująco: za kartki nikt nie pauzuje, występ Oresta Tkachuka i Dawida Jabłońskiego stoi pod znakiem zapytania.

Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg, 25 września, godz. 16. Transmisja na TV COM

