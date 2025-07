Podwójny zaciąg i IV liga w tle. Letnie wieści z Agrykola

Kadra pierwszego zespołu Olimpii Elbląg systematycznie się rozrasta, klub ogłasza kolejne nazwiska zawodników, którzy zasilą żółto-biało-niebieskich przed sezonem 2025/26. Okazją do przyjrzenia się ich umiejętnościom będzie mecz kontrolny z Polonią Lidzbark Warmiński. Równolegle do pracy wrócili także rezerwiści, którzy pod wodzą nowego szkoleniowca rozpoczęli przygotowania do zmagań na IV-ligowym poziomie.

We wtorkowe (15 lipca) popołudnie Olimpia ogłosiła podpisanie kontraktu z siódmym zawodnikiem, który dołączy do żółto-biało-niebieskich przed sezonem 2025/26. Mowa o 24-letnim Macieju Kołoczku, pochodzącym z Bielska-Białej piłkarzu, który wzmocni boczne strefy boiska. Zawodnik związał się z klubem dwuletnią umową. Kołoczek ostatni sezon spędził w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie rozegrał 26 spotkań i zaliczył dwie asysty. Wcześniej występował m.in. w Pogoni Siedlce, mając w dorobku również kilka starć przeciwko elbląskiej drużynie. W sezonie 2020/21 zagrał pełne 90 minut w bezbramkowym remisie przy Agrykola 8 (28 kwietnia 2021). Rok później, 26 lutego 2022 roku, w Siedlcach padł remis 1:1, a w sezonie 2022/23 Kołoczek obserwował, jak Olimpia najpierw wygrywa wyjazdowe spotkanie 1:0, a następnie dzieli się punktami w Elblągu po wyniku 1:1. Ledwie kibice zdążyli przyswoić tę informację, a już pojawiła się kolejna. Bartosz Winkler, 22-letni obrońca, w ostatnich dwóch sezonach reprezentował barwy Pelikana Łowicz, dla którego zagrał 65 spotkań i zdobył 3 bramki. To kolejny gracz z III-ligowych boisk. Droga Winklera do Elbląga wiodła przez wiele przystanków. Piłkarską przygodę rozpoczął w Omedze Kleszczów, a po przeprowadzce do Łodzi trenował w znanej szkółce AKS SMS. Później był wypożyczany m.in. do Lidera Włocławek i RKS-u Radomsko. W 2021 roku związał się z Unią Skierniewice, a następnie występował w ŁKS-ie Łagów i Świcie Skolwin. Co ciekawe, nie tylko na boisku Winkler potrafi się odnaleźć. Rok temu, w lipcu, jeden z łowickich klubów fitness poinformował, że Bartosz Winkler dołączy do zespołu trenerów personalnych. „Bartek jest zaangażowany w pomaganie klientom w osiąganiu ich celów sylwetkowych” – pisano. Pod względem tężyzny fizycznej nowy nabytek Olimpii nie powinien mieć najmniejszych problemów. Wcześniej elbląski klub zakontraktował sześciu graczy: Mateusza Młynarczyka, Jakuba Peka, Maksymiliana Manikowskiego, Dominika Pawłowskiego, Eryka Jarzębskiego oraz Kacpra Kondrackiego. Czy ten zaciąg okaże się jakościowy, pokażą nadchodzące tygodnie. Pewne jest jedno: kadra Olimpii na sezon 2025/26 nabiera wyraźnych kształtów, a trener Damian Jarzembowski ma coraz więcej opcji do dyspozycji.



Rezerwy Olimpii rozpoczęły przygotowania Drugi zespół Olimpii wchodzi w nowy sezon 2025/26 z nowym trenerem i świeżą energią. Latem drużynę objął Bartłomiej Florek, który wspólnie z Adamem Urbanowiczem poprowadzi rezerwy już ósmy sezon z rzędu w IV lidze (drużynę reaktywowano przed sezonem 2018/19). Do kadry dołączają zawodnicy z roczników 2008 i 2009, naturalnie przechodząc z poziomu juniorskiego do rywalizacji seniorskiej. Pierwszy mecz kontrolny, zakończony porażką 0:2 z Zatoką Braniewo, potraktowano jako punkt wyjścia. To dopiero początek cyklu przygotowawczego, w którym wyniki schodzą na dalszy plan, a na pierwszy wysuwają się zgranie, selekcja i wdrażanie nowych założeń taktycznych. Na współpracy pomiędzy pierwszym zespołem a rezerwami szczególnie zależy Damianowi Jarzembowskiemu, szkoleniowcowi „jedynki”. – Spotkaliśmy się z Bartkiem Florkiem i Karolem Przybyłą, żeby omówić pierwsze kroki naszej współpracy dotyczącej pierwszego zespołu i rezerw. Dla mnie najważniejsze jest, żeby przede wszystkim rozwijać młodych zawodników, wychowywać ich, aby byli wartością dla klubu - mówił niedawno w rozmowie z naszą redakcją. – Stworzyliśmy już wspólną grupę z Bartkiem i Karolem, aby lepiej koordynować działania - dodał trener. Nowy sezon przynosi nie tylko wyzwania sportowe, ale również zmiany technologiczne. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej ogłosił niedawno strategiczne partnerstwo z liderem wśród platform do śledzenia wyników na żywo. Współpraca ma być milowym krokiem w promocji i dostępności lokalnego futbolu. Jak zapowiedział prezes WMZPN, Marek Łukiewski, nowe narzędzie to „krok w stronę cyfrowej przyszłości”. Aplikacja umożliwi śledzenie wyników, statystyk i terminarzy w czasie rzeczywistym, a zarazem ma wynieść rozgrywki IV ligi do jeszcze wyższego poziomu medialnego. Czwartoligowe rozgrywki na Warmii i Mazurach zapowiadają się szczególnie ekscytująco. Wśród rywali Olimpii II Elbląg znajdą się m.in. Concordia Elbląg, Stomil Olsztyn, Polonia Lidzbark Warmiński, Start Nidzica czy Sokół Ostróda. Z czwartoligowcem czwarty sparing Ostatnie starcie miało miejsce na początku bieżącego roku, gdy w ramach przygotowań do rundy rewanżowej II ligi Olimpia Elbląg zmierzyła się towarzysko z trzecioligową wówczas Polonią Lidzbark Warmiński. Spotkanie nie porwało, zabrakło konkretów i wykończenia. Pojawiły się pojedyncze momenty, ale skończyło się nudnym 0:0. Doskonale wiemy, że w Olimpii trwa budowa nowej drużyny, podobnie jest u sobotnich przeciwników. W Polonii Lidzbark Warmiński, mimo zmian, wciąż grają zawodnicy doskonale znani elbląskim kibicom, czyli Klaudiusz Krasa czy Yan Senkevich. Równolegle klub ogłosił istotne zmiany kadrowe na poziomie sztabu i zarządu. Nowym trenerem został Daniel Kogut, który w poprzednim sezonie prowadził MKS Zatokę Braniewo. Funkcję Dyrektora Klubu objął natomiast Piotr Zajączkowski, postać kojarzona z gry w Elblągu, jeden z architektów awansu Olimpii do II ligi w sezonie 1985/86, trzeciego w historii klubu. Polonia Lidzbark Warmiński - Olimpia Elbląg w sobotę, 19 lipca, godz. 12.

