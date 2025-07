Znów szukają chętnych na lekarskie stypendia

Prezydent Elbląga ogłosił kolejny nabór wniosków na stypendia dla studentów kierunków lekarskich. Realizowana od kilku lat inicjatywa ma pomóc zabezpieczyć kadry elbląskich szpitali.

Wysokość stypendium to dwa tysiące zł brutto miesięcznie i jest przyznawana na V i VI roku studiów, odpowiednio na 18 i 9 miesięcy. Aby je otrzymać, trzeba m. in. zaliczyć w terminie IV i V rok studiów i zostać zapisanym na kolejny rok akademicki, mieć średnią ocen za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 3,5, a także zobowiązać do zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali w celu odbycia szkolenia rezydenckiego na okres nie krótszy niż 4,5 roku, w ciągu 3 miesięcy od ukończenia stażu lekarskiego. Wnioskodawca zobowiąże się też do wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w szpitalu, gdzie zostanie zatrudniony. Specjalizacje te to w przypadku aktualnego naboru choroby weneryczne lub rehabilitacja medyczna w Szpitalu Miejskim (dwa miejsca), medycyna ratunkowa, chirurgia ogólna, onkologia i choroby wewnętrzne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (jedno miejsce).

Jak poinformowała nas Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta, w poprzednim naborze była jedna chętna osoba - na specjalizację choroby wewnętrzne w Szpitalu Miejskim. Chętni w kolejnym naborze mogą składać wnioski do 3 października 2025.