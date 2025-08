Powrót do przeszłości, walka o przyszłość. Olimpia znów zagra z Bronią

W 1988 roku Polska bulgotała jak barszcz na dużym ogniu. Na ulicach protesty, w zakładach strajki, w sklepach ocet i sen o bananach. Kraj trzymał się na słowo honoru i kombinacjach godnych MacGyvera, a gdzieś w tle buczała pralka Frania, dzielnie piorąca rzeczywistość PRL. Opozycja zaczynała tańczyć polityczne tango z władzą, a w powietrzu unosił się nie tylko zapach zmian, ale także kiełbasy reglamentowanej. W tym całym zamieszaniu, 2 kwietnia w Radomiu, Broń i Olimpia Elbląg zagrały mecz bez goli, ale z miejscem w kronikach. Konfrontacja, która przez 37 lat zbierała kurz w archiwach, doczeka się ciągu dalszego. 1 sierpnia 2025 roku, w tym samym mieście, te same drużyny, ale już z nowym pokoleniem piłkarzy, znów staną do walki o ligowe punkty.

Po dziewięciu sezonach pływania po wzburzonych, ale centralnych wodach II ligi, Olimpia Elbląg zawraca do portu, z którego wypłynęła po kampanii 2015/16. Wraca jednak nie na te same nabrzeża. III liga, do której dołącza, to już nie dawna, swojska grupa podlasko-warmińsko-mazurska, lecz mozaika czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Skład trudniejszy, bardziej wymagający, bez sentymentów i taryf ulgowych.

Doskonale pamiętamy, że ostatnia przygoda Olimpii z trzecią ligą była epicka w stylu i niespodziewana dla środowiska piłkarskiego w finale. Barażowy dwumecz z Motorem Lublin, który miał być formalnością dla obecnego ekstraklasowicza, zakończył się awansem elblążan i zaproszeniem do drugoligowej przygody. Przez kolejne lata A8 widziała wiele, od meczów z markami pokroju Widzewa, ŁKS-u, Ruchu, Rakowa, Radomiaka, GKS Katowice czy Polonii Warszawa po tzw. sezony cudów, w których utrzymanie przypominało spacer po linie nad przepaścią bez siatki zabezpieczającej. Dziś nie ma już ani siatki, ani tej liny. Po sezonie, który był niczym jazda bez trzymanki - czterech trenerów, zawirowania organizacyjne, kibicowska irytacja i sportowe rozczarowanie - klub próbuje wrócić do pionu. Nowe władze postawiły sobie cel klarowny: najpierw uzdrowienie finansów, potem powrót na poziom centralny. Słowo klucz, powtarzane jak mantra: restrukturyzacja.

Sezon 2025/26 zaczyna się starciem z Bronią Radom, która niejednego już na tym poziomie zaskoczyła. To weteran ligi, ósmy sezon z rzędu w gr. I, 46 punktów w ubiegłej kampanii, solidna forma u siebie i duet strzelców Jarzębski i Kobiera, którzy podzielili się łupem po równo, po siedem trafień. Tyle że dziś Jarzębski to już nie Broń, a… Olimpia. Z kolei inny zawodnik, Patryk Jakubczyk, niegdyś śmigający po bocznych sektorach przy A8, dziś reprezentuje barwy radomian.

Zbrojenia Broni

W Radomiu nastał czas nowych otwarć. Klub, który w sezonie 2025/26 świętuje swoje stulecie, nie tylko spogląda w lustro historii, ale przede wszystkim odważnie patrzy przed siebie. Broń przechodzi przemianę, której filarami mają być świeża energia, sportowy pragmatyzm i lokalna tożsamość. Na czele tej metamorfozy stanęli nowy trener oraz nowy prezes.

Maciej Jarosz z rocznika 1993 jest niewątpliwie szkoleniowcem młodego pokolenia. Co prawda metryka sugeruje trenerską świeżość, ale jego warsztat to wynik lat pracy z młodzieżą i seniorami. W filozofii gry Jarosza dominuje ofensywa, intensywność i zespołowość. Broń pod jego wodzą ma nie tylko strzelać gole, ale przede wszystkim żyć meczem do ostatniego gwizdka. Na połowę kadry składają się zawodnicy z rocznika 2007, ale ich młodość nie ma być przeszkodą, a wręcz przeciwnie, to ma być paliwo rakietowe, wspierane przez stabilność i doświadczenie starszych kolegów.

Równolegle z zatrudnieniem nowego trenera stery w klubie objął Tomasz Dziubiński, czyli legenda, której nazwisko w Radomiu budzi ogromny szacunek, a w polskiej piłce ma niemal kultowy status. Były król strzelców ekstraklasy, reprezentant Polski i pierwszy Polak, który zdobył bramkę w Lidze Mistrzów, wraca do Broni w roli prezesa. W latach 1986-1989 młodziutki wówczas Dziubiński występował w seniorskiej ekipie Broni i grał w meczach przeciwko Olimpii.

Zmiany zaszły również w składzie pierwszej drużyny. Jednym z kluczowych elementów nowej układanki jest 22-letni napastnik Kacper Noworyta. Wychowanek MKS Żory ma za sobą występy w Skrze Częstochowa, Concordii Elbląg oraz rezerwach Piasta Gliwice, a ostatni sezon spędził w Mławiance Mława, gdzie sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Wcześniej do zespołu dołączyli także m.in. Eryk Pieczarka, Jakub Kałaska, Hubert Derlatka oraz Sophien Khiri z francuskiego US Ivry. Powrót zanotował też dobrze znany kibicom Piotr Owczarek, który w sezonie 2023/24 z powodzeniem reprezentował barwy Broni, a ostatnio grał w Skrze Częstochowa na poziomie II ligi (28 meczów, 1 gol). Niestety, w drużynie pojawiły się także problemy zdrowotne. Junior Timite, jeden z wyróżniających się zawodników ostatniego sezonu, zerwał więzadła krzyżowe i czeka go długa przerwa, szacowana na 8-9 miesięcy. Po ponad pięciu latach klub opuścił Jakub Kosiorek, który spróbuje swoich sił w II-ligowej Warcie Poznań. Zmiany dotknęły również innych zawodników, do niższych lig przenieśli się m.in. Aleks Stawiarz (Błonianka), Wiktor Putin (Oronka) oraz Kacper Banaszkiewicz, który wzbudził zainteresowanie Oskara Przysucha.

Wszystko o Olimpii w jednym miejscu

Na naszej stronie (dział Olimpia) znajduje się komplet najważniejszych informacji dotyczących żółto-biało-niebieskich. Są m.in. materiały o nowym trenerze Damianie Jarzembowskim i jego wizji zespołu, szczegóły procesu restrukturyzacji oraz rozmowa z pełnomocnikiem klubu. Na bieżąco publikujemy także podsumowania transferów i relacje z letnich sparingów. Miejmy nadzieję, że wyniki w test-meczach są pierwszym sygnałem, że drużyna także sportowo podąża w dobrym kierunku.

W przeciwieństwie do ubiegłego lata, gdy Olimpia nie potrafiła wygrać żadnego z pięciu sparingów, tegoroczny okres przygotowawczy przyniósł wyraźne ożywienie. Podopieczni Damiana Jarzembowskiego rozegrali sześć meczów kontrolnych, z których aż cztery zakończyli zwycięsko, notując łącznie bilans 11:4. Strzelecko wyróżniali się Semeniv i Kordykiewicz (po 3 gole), a ważne trafienia dołożyli również Misztal i Jarzębski (po 2 gole) i Laszczyk (jedno trafienie). Należy jednak pamiętać, że wyniki sparingów nigdy nie są celem samym w sobie, to co naprawdę ważne dopiero nadchodzi, zaczyna się liga i sportowa weryfikacja.

Sparingi Olimpii Elbląg przed sezonem 2025/26:

Olimpia Grudziądz vs. Olimpia Elbląg 0:2 (Misztal., Kordykiewicz)

Lechia Gdańsk vs. Olimpia Elbląg 3:1 (Kordykiewicz - rzut karny)

Olimpia Elbląg vs. Cartusia Kartuzy 1:0 (Semeniv)

Polonia Lidzbark Warmiński vs. Olimpia Elbląg 1:1 (Semeniv)

KP Starogard Gdański vs. Olimpia Elbląg 0:3 (Jarzębski, Semeniv, Misztal)

Tęcza Biskupiec vs. Olimpia Elbląg 0:3 (Jarzębski, Laszczyk, Kordykiewicz)

Historia konfrontacji

Bilans bezpośrednich pojedynków z Bronią Radom jest wyrównany. W ośmiu meczach Olimpia odniosła dwa zwycięstwa, dwa razy padł remis, a trzy razy górą była Broń. Łączny bilans bramkowy wynosi 10:8 na korzyść radomian.

Pierwszy pojedynek odbył się 9 sierpnia 1981 roku, podczas inauguracji rozgrywek II ligi, wówczas zaplecza ekstraklasy, w którym Olimpia występowała po raz drugi w swojej historii. Pomimo niepogody i kapryśnej aury na trybunach stadionu przy Agrykola 8 zgromadziło się około czterech tysięcy widzów. Mecz rozpoczął się niezwykle efektownie, bo piłkę sędziemu wręczył skoczek spadochronowy, który chwilę wcześniej perfekcyjnie wylądował na murawie. Pierwsza połowa została jednak brutalnie przerwana przez gwałtowną burzę, która opóźniła grę aż o trzy kwadranse. W drugiej odsłonie, mimo intensywnego deszczu, gospodarze przełamali tremę debiutantów i po bramkach Radosława Radowskiego oraz późniejszym trafieniu Jerzego Fiłonowicza Olimpia zwyciężyła 3:2.

09.08.1981 r. - Olimpia Elbląg - Broń Radom 3:2 (Radowski x2, Fiłonowicz)

14.03.1982 r. - Broń Radom - Olimpia Elbląg 2:1 (Sobczyk)

29.09.1985 r. - Broń Radom - Olimpia Elbląg 3:1 (Piernicki)

11.05.1986 r. - Olimpia Elbląg - Broń Radom 2:1 (Spychalski, Boros)

28.09.1986 r. - Olimpia Elbląg - Broń Radom 1:1 (Bianga)

03.05.1987 r. - Broń Radom - Olimpia Elbląg 0:0

30.08.1987 r. - Olimpia Elbląg - Broń Radom 0:1

02.04.1988 r. - Broń Radom - Olimpia Elbląg 0:0



