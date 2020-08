Przewiezieni na Motorze

Nie udało się rezerwom Olimpii Elbląg zdobyć punktów w dzisiejszym spotkaniu z Motorem Lubawa. W drugiej połowie goście zdobyli dwie bramki i zasłużenie zabrali komplet punktów do Lubawy.

- Tak naprawdę był to pierwszy mecz w składzie typowo młodzieżowym. Dziś wsparcia z pierwszej drużyny było zdecydowanie mniej. Było to widoczne zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy boisko opuściło trzech piłkarzy przewidzianych do meczu w pierwszej drużynie – mówił Karol Przybyła, trener Olimpii II Elbląg.

Dopóki na boisku przebywała większa ilość piłkarzy „drugoligowych” na boisku utrzymywał się bezbramkowy remis. Chociaż trzeba przyznać, że Olimpijczykom sprzyjało też szczęście: w 26 minucie Motor powinien prowadzić, po tym jak piłka po strzale Mateusza Szymańskiego przelobowała elbląskiego bramkarza i odbiła się od poprzeczki. Goście nie zdołali wykorzystać chwili dekoncentracji elbląskiej obrony i do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis. Strzegący bramki Olimpii Bartosz Przybysz miał kilka udanych interwencji.

Po przerwie na boisko nie wyszli Łukasz Sarnowski, Eryk Filipczyk i Sebastian Milanowski. Ile znaczyli dla zespołu Karola Przybyły okazało się już po kilku minutach. W 53. minucie kolejny atak Motoru zakończył się sukcesem. Radosław Gajewski wykorzystał doskonałe podanie kolegi i z bliska wpakował piłkę do bramki. Stracony gol podziałał mobilizująco na gospodarzy, którzy śmielej ruszyli pod bramkę rywali. Najlepszą sytuację do wyrównania miał w 60. minucie Oskar Bohm, który strzałem z dystansu próbował zaskoczyć bramkarza Motoru.

W 77. minucie spotkania Łukasz Goździejewski wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i zamknął wynik spotkania. Mimo najszczerszych chęci Olimpijczycy nie byli w stanie zmienić losów spotkania.

- Ciężko być zadowolonym po porażce, chociaż nie uważam, że wyglądaliśmy tragicznie. Chłopcy mieli przetarcie z porządnym przeciwnikiem. Niektórych piłkarzy oceniam pozytywnie, u niektórych było widać braki w piłce seniorskiej. Ale pracujemy nad tym – podsumował Karol Przybyła.

Kolejny mecz rezerwy rozegrają w sobotę (29 sierpnia). W Pasymiu zmierzą się z tamtejszymi Błękitnymi.

Olimpia II Elbląg – Motor Lubawa 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 – Gajewski (53. min.), 0:2 – Goździejewski (77. min.)

Olimpia II: Przybysz – Sarnowski (46' Mazurek), Kazimierowski, Winiarski (84' Gójski), E. Filipczyk (46' Jaźwiński), Czernis (70' Kottlenga), K. Filipczyk, Bohm (90' Łabecki), Perlejewski, Branecki, Milanowski (46' Baranowski)

