Przyszedł rozstań czas

Olimpia Elbląg poinformowała o rozwiązaniu kontraktów z Marcelem Zającem i Iliasem El-Bouh. Obaj piłkarze nie zdołali wywalczyć sobie miejsca w pierwsze drużynie żółto-biało-niebieskich.

Marcel Zając trafił do Olimpii w lipcu tego roku z czwartoligowej Watry Białka Tatrzańska. W drużynie Tomasza Grzegorczyka rozegrał łącznie 24 minuty w dwóch meczach i na stałe jak się okazało został zesłany do czwartoligowych rezerw. W IV lidze pomocnik rozegrał 732 minuty w 10 spotkaniach. Trzy razy wpisał się na listę strzelców, asyst nie zanotował, nie zobaczył też żadnej kartki.

Ilias El-Bouh do Elbląga przyjechał w sierpniu ze Stali Stalowa Wola. Delikatnie rzecz ujmując – to nie było udane pół roku. Z różnych względów Francuz dużo nie pograł. W II lidze: 24 minuty w jednym meczu. W IV lidze: 126 minut w dwóch meczach. W pozostałych statystykach: zero.

Umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg