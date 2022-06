Rezerwy kończą sezon na 8. miejscu

Wyjazdową porażką z Błękitnymi Pasym zakończyła sezon drużyna rezerw Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy już wcześniej zapewnili sobie utrzymanie.

Dzisiejszy mecz Błękitnych Pasym z rezerwami Olimpii Elbląg większe znaczenie miał dla gospodarzy, którzy walczyli o uniknięcie spadku do klasy okręgowej. Błękitni ruszyli do ataku od pierwszych minut. Pierwszego gola zdobyli w 18. minucie, kiedy to Marcin Łukaszewski z bliskiej odległości pokonał Ariela Szymonowicza strzegącego bramki Olimpii. Nie minęły cztery minuty i elbląski bramkarz musiał ponownie wyjmować piłkę z bramki. Jakub Kulesik wykorzystał podanie Patryka Malanowskiego i było 2:0 dla gospodarzy.

I od tej chwili poprawiła się gra gości. Olimpijczycy mieli kilka sytuacji do zdobycia kontaktowej bramki, ale ich nie wykorzystali. Honorowa bramka dla żółto-biało-niebieskich padła w 67. minucie. Na listę strzelców pisał się Kacper Filipczyk po indywidualnej akcji i pięknym strzałem z dystansu.

Zdobyty gol dodał podopiecznym Karola Przybyły skrzydeł. W ostatnich minutach meczu trwała walka o jeden punkt. Niestety – gola na wagę remisu nie padł. Ze zwycięstwa cieszyli się gospodarze – taki wynik oznacza, że o IV ligę zagrają baraże.

Rezerwy Olimpii sezon zakończyły na 8. miejscu. Podopieczni Karola Przybyły zdobyli 39 punktów. Na ten dorobek złożyło się 11 zwycięstw, 6 remisów i 13 porażek. Bilans bramkowy: 53:50.

Błękitni Pasym – Olimpia II Elbląg 2:1 (2:0)

Bramki: 1:0 – Łukaszewski (18. min.), 2:0 – Kulesik (22. min.), 2:1 – Filipczyk (73. min.)

Olimpia II: Szymonowicz – Wierzba, Kazimierowski, Filipczyk, Płaza, Łabecki, Milanowski, Berdyczko (70' Olesiński), Panek, Szantyr, Branecki