Rezerwy nie schodzą ze zwycięskiej ścieżki

Trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli dziś piłkarze rezerw Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy pokonali na własnym boisku Mrągowię Mrągowo, która do Elbląga przyjechała jako wicelider. - To był najtrudniejszy rywal, z którym dotychczas graliśmy - mówił po meczu Karol Przybyła, trener rezerw Olimpii.

Dzisiejszy mecz IV ligi pomiędzy rezerwami Olimpii Elbląg, a Mrągowią Mrągowo nie mógł sie lepiej rozpocząć dla podopiecznych Karola Przybyły. Już w 4. minucie Marcin Bawolik przeprowadził atak na bramkę rywali. W odpowiedniej chwili podał do Jakuba Braneckiego, a napastnik gospodarzy znalazł się w sytuacji sam na sam ze strzegącym bramki Mrągowii Adriana Orła.

Goście nie zamierzali jednak czekać na kolejne bramki gospodarzy i udowodnili, że nie przez przypadek są w czołówce IV ligi. Już w 10. minucie Eryk Kosek strzelał groźnie, na szczęście bramkarz Olimpii Paweł Rutkowski poradził sobie z obroną tego strzału. Pięć minut później powinien być remis. Mahamadou Bah miał przed sobą pustą bramkę i... główkował równolegle do niej. Goście swój cel - doprowadzenie do remisu osiągnęli w 36. minucie spotkania. Ładną akcję Mrągowii celnym strzałem wykończył Dariusz Gołębiowski.

Wcześniej, w 29. minucie z boiska zszedł kontuzjowany Paweł Rutkowski. Zastąpił go dawno nie widziany na murawie Dawid Kapłon. I jak na tak długą przerwę w występach wypadł poprawnie. W 45. minucie gospodarze mieli doskonała sytuację, aby strzelić Mrągowii gola do szatni. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Jakub Branecki groźnie główkował, ale bramkarz gości przeniósł piłkę nad poprzeczkę.

Druga połowa to kolejne próby strzelenia bramki przez obie drużyny. Goście blisko szczęścia byli w 53. minucie, kiedy niepewna interwencja Dawida Kapłona mogła zakończyć się utratą bramki przez gospodarzy. Na usprawiedliwienie elbląskiego bramkarza należy zauważyć, że mecz rozgrywany był w ulewnym deszczu, co utrudniało pracę obu bramkarzom.

Kilka minut później gospodarze wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła do Pawła Kazimierowskiego, ten w polu karnym podał do Jakuba Braneckiego, a napastnik rezerw drugi raz wpisał się na listę strzelców w tym spotkaniu. Niedługo jednak mogli się gospodarze cieszyć z prowadzenia. W 65. minucie w zamieszaniu podbramkowym najwięcej zimnej krwi zachował Piotr Wypniewski i znów byl remis.

Remis, który nie zadowalał żadnej ze stron. Oba zespoły miały chrapkę na trzy punkty. W 69. minucie Mateusz Barszczewski nastraszył Dawida Kapłona groźnym strzałem. Ale to Olimpijczycy mieli się po końcowym gwizdku cieszyć ze zwycięstwa. Prowadzenie w meczu Olimpia odzyskała po bramce Marcina Bawolika. Pomocnik gospodarzy dostał piłkę w okolicy środkowej strefy boiska, w ładnym rajdzie poradził sobie z obrońcami rywali i pięknym strzałem z dystansu pokonał Adriana Orła.

Mrągowia próbowała po raz kolejny doprowadzić do remisu, ale wynik spotkania ustalił młodszy z braci Filipczyków. Kiedy wszyscy czekali już na ostatni gwizdek sędziego, Eryk Filipczyk podał w pole karne do Karola Stysia. Ten próbował wypracować sobie sytuację strzelecką, atakowany przez obrońców Mrągowii zdecydował się oddać strzał z bardzo trudnej pozycji. I pewnie skończyłoby się na niczym, gdyby w całe zamieszanie nie „wtrącił się“ Kacper Filipczyk, który głową umieścił piłkę w bramce.

- Mrągowia to najtrudniejszy rywal, z jakim graliśmy do tej pory. Mieliśmy wsparcie z pierwszej drużyny, ale nawet oni mieli problemy w dzisiejszym meczu. Mecz na wysokim poziomie, myślę, że to się fajnie oglądało. Dobrze, że ci chłopcy, którzy wchodzą też dają jakość. Cieszy też strzelecka odbudowa Jakuba Braneckiego w ostatnich meczach. Pozwala to z optymizmem spoglądać na kolejne mecze - mówił Karol Przybyła, trener Olimpii II Elbląg.

Olimpia II Elbląg - Mrągowia Mrągowo 4:2 (1:1)

Bramki: 1:0 - Branecki (4. min.), 1:1 - Gołębiowski (36. min.), 2:1 - Branecki (58. min.), 2:2 - Wypniewski (65. min.), 3:2 - Bawolik (76. min), 4:2 - K. Filipczyk (90+4 min.)

Olimpia II: Rutkowski (29‘ Kapłon) - Sarnowski, Kazimierowski, Styś, Bohm (84‘ Szmukała), Łabecki (75‘ Czernis), E. Filipczyk, Bawolik (88‘ K. Filipczyk), Branecki (80‘ Winiarski), Wierzba, Milanowski

Zobacz tabelę IV ligi

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg