Stadion przy Agrykola będzie miał podgrzewaną murawę

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski w czwartek podczas spotkania z zarządem ZKS Olimpia Elbląg omówił najbliższe działania dotyczące modernizacji stadionu przy ul. Agrykola 8. Na początku 2023 roku rozpocznie się proces inwestycyjny wykonania systemu ogrzewania murawy na tym obiekcie.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski w czwartek (15 grudnia), po raz kolejny w tym roku, spotkał się z Zarządem ZKS Olimpia Elbląg. Spotkanie było okazją do omówienia planów wobec miejskiego stadionu przy ul. Agrykola 8, na którym piłkarze Olimpii rozgrywają mecze II ligi.

Jak zauważyli przedstawiciele klubu ZKS Olimpia, najpilniejszą inwestycją do wykonania na stadionie przy ul. Agrykola jest budowa systemu ogrzewania murawy boiska.

– Podgrzewana murawa to warunek konieczny, żeby nasi piłkarze mogli rywalizować o I ligę – mówił prezes ZKS Olimpii Paweł Guminiak. – Na dzisiaj to jedyna rzecz, która ogranicza nas w walce o awans na zaplecze ekstraklasy – dodał.

Prezydent Witold Wróblewski zapowiedział rozpoczęcie na początku 2023 roku procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy ogrzewania murawy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Agrykola. Szczegóły tej inwestycji będą uzgadniane podczas kolejnych spotkań zespołu roboczego.

– Prace dotyczące tej inwestycji rozpoczną się na początku 2023 roku. Dzięki temu klub ZKS Olimpia wiosną będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie licencji na występy w I lidze i będzie spełniał wymogi określone przez Polski Związek Piłki Nożnej dotyczące tej klasy rozgrywkowej – powiedział prezydent Witold Wróblewski.

- Bardzo dziękujemy za tę inwestycję. To świetna wiadomość w tym szczególnym czasie, w okresie przedświątecznym – dodał prezes ZKS Olimpii Paweł Guminiak.

W spotkaniu, które odbyło się w czwartek (15 grudnia), wzięli udział również wiceprezydenci Elbląga Janusz Nowak i Michał Missan, przedstawiciel Rady Sponsorów Olimpii Maciej Romanowski, dyrektor Departamentu Inwestycji Elżbieta Gieda, dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji Arkadiusz Kolpert oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Kucharczyk.

Podczas czwartkowego spotkania Witold Wróblewski poinformował również o zakończeniu prac na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej, gdzie kontynuowano modernizację budynku biurowo-socjalnego oraz wykonano system podlewania boiska. Z obiektu przy ul. Skrzydlatej korzystają głównie piłkarze ZKS Olimpii.

Podgrzewana murawa to kolejna znacząca inwestycja, która zostanie wykonana na stadionie przy ul. Agrykola od 2015 r. W latach 2015-2022 na modernizację obiektów przy ul. Agrykola 8 ten przeznaczono około 9 mln zł. Do największych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć rozbudowę i modernizację budynku klubowego przy ul. Agrykola z dostosowaniem do wymogów I ligi oraz budowę oświetlenia sportowego boiska na stadionie przy ul. Agrykola. Obecnie na terenie stadionu trwają prace związane z przebudową wejścia od strony Agrykola i budową sanitariatu.