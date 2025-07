Test charakteru i organizacji. Olimpia walczyła, Lechia zwyciężyła

– Tydzień temu to jeszcze zastanawialiśmy się czy nie odwołać tego sparingu, bo mieliśmy niejasność kadrową, ale konkretne działa spowodowały, że ten sparing się odbył i potrafiliśmy się postawić rywalowi. Dzisiaj testowaliśmy czterech zawodników, reszta to ci co już podpisali i młodzież. Szukamy rozwiązań na pozycji nr 9, ale potrzebujemy jeszcze wzmocnień. - mówił po meczu trener Jarzembowski.