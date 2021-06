Test-mecze dla roczników 2008 i 2009

Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg ogłasza nabór do sekcji piłkarskiej. Zaproszenie skierowane jest do dzieci urodzonych w roku 2008 i 2009. Przypominamy, że Akademia Olimpii otrzymała Złotą Odznaką PZPN, czyli posiada najwyższą możliwą certyfikację w Polsce.

Pierwszy test-mecz odbędzie się w najbliższą sobotę, 26 czerwca o godz. 13 na stadionie przy ul. Moniuszki 29. Tego dnia klub zaprasza chłopców urodzonych w roku 2008, którzy marzą o rozpoczęciu przygody z piłką nożną pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia są bezpłatne. Kontakt z trenerami rocznika 2008: Trener Konrad Wasilewski - tel. 501 876 836 Trener Sebastian Cierlicki - tel. 501 027 318 Chłopców z rocznika 2009 Olimpia zaprasza w czwartek, 8 lipca o godz. 18 również na stadion przy ul. Moniuszki 29. - Test-mecz to okazja do sprawdzenia własnej formy i umiejętności na tle osób trenujących w Olimpii Elbląg, a także w klubach partnerskich, które również będą obecne. To idealny moment na dołączenie do profesjonalnej drużyny i stałego rozwoju sportowego. - poinformował trener rocznika 2009 Tomasz Gapski. Chętni proszeni są do kontaktu telefonicznego z trenerem Maciejem Szpilą - 500 397 316. Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

