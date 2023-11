Trzeci drybler w Polsce

Michał Gadaj jest piłkarzem Akademii Olimpii Elbląg z rocznika 2013. Młody Olimpijczyk zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej 1x1 organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Wiosną tego roku Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o nowym turnieju dla najmłodszych piłkarzy. Zasady proste: jeden na jednego. Eliminacje zaczynały się w klubie, potem w województwie i najlepsi dziś (17 października) zmierzyli się w ogólnopolskim finale. W województwie warmińsko - mazurskim w roczniku 2013 najlepszy okazał się Michał Gadaj z elbląskiej Olimpii. I to on w nagrodę pojechał na ogólnopolski finał do Warszawy.

W stolicy poradził sobie wyśmienicie. Rozgrywki grupowe rozpoczął od porażki 2:4. Kolejny mecz - wygrana 4:2. I o awansie do fazy pucharowej miał zadecydować ostatnio mecz. Trzeba było wygrać i to najlepiej wysoko. Ostatecznie skończyło się na 9:3 i awans do czołowej ósemki dryblerów w swojej kategorii wiekowej stał się faktem.

A to nie koniec dobrych wieści z Warszawy. elblążanin wygrał Ostatecznie wychowanek trenera Adama Albertowicza zdobył brązowy medal. Warto w tym miejscu pochwalić zimną krew młodego Olimpijczyka. W małym finale po regulaminowym czasie był remis 3:3 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Te lepiej wykonywał elblążanin, który pokonał rywala 14:13.

Michał Gadaj zakończył swoją przygodę z tytułem wicekróla strzelców z dorobkiem 27 bramek.

- To inteligentny dobrze grający młody piłkarz, który może pochwalić się dużą ilością zdobywanych goli. Jest też często wyróżniany na różnego rodzaju zawodach. W naszym klubie gra w zespole orlika E1, ale uczestniczy też w treningach starszego rocznika młodzik D2 - mówi Adam Albertowicz, trener rocznika 2013 w Olimpii Elbląg, w której występuje Michał Gadaj.

Filmiki z gry Michała Gadaja na turnieju można oglądać na profilu facebookowym Akademii Olimpii Elbląg.