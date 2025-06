W Olimpii obradowali, ale prezesa nie wybrali

Dziś (10 czerwca) w siedzibie Olimpii Elbląg o godzinie 18 miało rozpocząć się Walne Wyborcze Zebranie Członków Klubu. I myliłby się ktoś, kto zakładałby, że to będzie formalność, bo wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Minęła 18, minęła 18:15 (na tę godzinę wyznaczono drugi termin zebrania), w klubie wciąż trwały ostatnie nieoficjalne rozmowy.... Ostatecznie zebranie rozpoczęło się z bardzo dużym opóźnieniem.

W jego wyniku został odwołany dotychczasowy zarząd z p.o. prezesa Tomaszem Orzechowskim. Nowego prezesa... nie wybrano. Do zarządu weszło dwóch członków: Robert Krawczyk, właściciel Agencji Ochrony Osób i Mienia „Dogmat“ oraz Dariusz Kaczmarczyk, z elbląską Olimpią związany od kilkudziesięciu lat jako piłkarz, trener i działacz. Ich zadaniem jest przeprowadzenie w klubie restrukturyzacji.

Podczas Walnego Zebrania nowi członkowie zarządu nie spotkali się z dziennikarzami. Informacji, co wydarzyło się podczas obrad udzielił, nam Kamil Czyżak, były dyrektor klubu, dziś występujący w roli przyjaciela klubu:

- To nie koniec ruchów osobowych w klubie. To będzie się jeszcze krystalizować. Ale odpowiadać będzie nowy zarząd - mówił Kamil Czyżak. - Przyjęta została uchwala dotycząca przeprowadzenia restrukturyzacji w klubie. Jest to działanie niezbędne, aby klub wyszedł z tarapatów, w których się obecnie znajduje. Mówię tu o sytuacji związanej z finansami, personaliami i stroną sportową.