W Pucharze Polski z ligowym rywalem

KKS Kalisz będzie rywalem Olimpii Elbląg w drugiej rundzie Pucharu Polski. Z ligowym rywalem elblążanie zmierzą się w Kaliszu. Rozegranie meczów drugiej rundy zaplanowano w terminie 18 - 20 października.

KKS Kalisz jest autorem największej sensacji pierwszej rundy Pucharu Polski. Zespół z Kalisza prowadził w 22 minucie prowadził już 3:0 z występującym na co dzień w ekstraklasie Widzewem Łódź. Po dziewięćdziesięciu minutach było 3:3, po dogrywce 5:5. Rzuty karne lepiej wykonywali piłkarze KKS i to oni cieszyli się z awansu do drugiej rundy rozgrywek.

Przypomnijmy: Olimpia Elbląg na tym samym etapie pokonała w Gdyni trzecioligowy Bałtyk Gdynia. Pisaliśmy o tym tutaj.

Dziś w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie par drugiej rundy Pucharu Polski. Po losowaniu wiemy, że w październiku Olimpię Elbląg czeka wyjazd do Kalisza.

Po ośmiu kolejkach KKS Kalisz jest wiceliderem II ligi i ma do rozegrania mecz zaległy. Olimpia jest czwarta. W obecnym sezonie obie drużyny spotkały się w trzeciej kolejce. W Elblągu padł remis 2:2. Gole dla żółto-biało-niebieskich zdobyli Aron Stasiak i Adrian Piekarski.