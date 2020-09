Wysoka porażka w Iławie

Bolesnej lekcji futbolu udzielili piłkarze Jezioraka Iława młodym piłkarzom rezerw Olimpii Elbląg. W Iławie gospodarze wysoko pokonali zespół Karola Przybyły.

Rezerwy Olimpii w dzisiejszym meczu musiały sobie radzić bez wsparcia piłkarzy z pierwszej drużyny, którzy pojechali do Bytowa na mecz z Bytovią. Do podjęcia walki zabrakło skuteczności, z którą to podopieczni Karola Przybyły mają problem od kilku meczów.

Gospodarze na prowadzenie wyszli już w 10. minucie, kiedy to Arkadiusz Kuciński wykorzystał bałagan w elbląskiej obronie po rzucie rożnym i ładnym strzałem pokonał Jana Lechowida. Kilka minut później powinien być remis. W 16. minucie sędzia przyznał Olimpii rzut karny. Do piłki podszedł Mateusz Szmukała i... strzegący bramki Jezioraka Dawid Ciura obronił strzał Olimpijczyka. Gospodarze poszli za ciosem. W 28. minucie spotkania iławska drużyna miała rzut wolny z okolicy pola karnego. Chwile później bramkarz Olimpii musiał ponownie wyjmować piłkę z siatki, a na listę strzelców wpisał się Daniel Madej.

Olimpijczycy stworzyli sobie kilka sytuacji, ale nie potrafili ich wykończyć. Widać małe doświadczenie tych zawodników, ale patrząc z perspektywy poprzednich sezonów, to z kolejnymi meczami poprawi się jakość ich gry.

W drugiej połowie Daniel Madej ponownie wpisał się na listę strzelców umieszczając piłkę w bramce Olimpii ładnym strzałem z rzutu wolnego. To Jeziorak dyktował warunki w tej części spotkania. Wynik meczu ustalił Jakub Szczepański, który wykorzystał podanie Wojciecha Figurskiego.

- Dostaliśmy mocną lekcję. Mimo wysokiej porażki, kliku pozytywów w naszej grze można było się dopatrzeć. Nie wiadomo jak by się mecz potoczył, gdybyśmy wykorzystali rzut karny. Można powiedzieć, że wszystkie bramki, które straciliśmy, to po „juniorskich” błędach. Ale po to gramy w IV lidze, żeby się piłki seniorskiej uczyć – skomentował Karol Przybyła, trener rezerw Olimpii.

W przyszłą niedzielę rezerwy na własnym boisku podejmą Mamry Giżycko.

Jeziorak Iława – Olimpia II Elbląg 4:0 (2:0)

Bramki: 1:0 – Kuciński (10. min.), 2:0 – Madej (28. min.), 3:0 – Madej (69. min.), 4:0 – Szczepański (90+4 min.)

Olimpia II: Lechowid – Szmukała (68' Kottlenga), Kazimierowski, P. Mazurek (65' Jaźwiński), Poliński, Czernis (75' Baranowski), K. Filipczyk, Perlejewski, Branecki, Wierzba, Łabecki (72' Gójski)

